Copa América: Gareca reconoce que "posiblemente quedaron fuera algunos que merecían estar" en la prenómina

14 may. 2024 - 21:40 hrs.

Hace un par de semanas que Ricardo Gareca, el técnico de la Selección chilena, dio a conocer la prenómina de 55 futbolistas que buscarán ganarse un lugar en la lista oficial para Copa América, torneo que se disputará entre el 20 de junio y 14 de julio en Estados Unidos.

En entrevista con Radio Cooperativa este martes, el "Tigre" abordó la amplia convocatoria del combinado criollo y admitió que pudieron faltar algunos nombres, a propósito del revuelo que ha generado la ausencia de jóvenes valores del certamen local.

¿Qué dijo Ricardo Gareca?

"Creemos que Chile tiene más de 55 jugadores, posiblemente quedaron fuera algunos que merecían -estar-. Entendemos que Chile dispone de más jugadores. En este caso, decidimos porque había que presentar una lista de 55 y así lo hicimos, ahora estamos abocados a los 23 jugadores", comentó.

En la misma línea, el estratego subrayó que "siempre que hay decisiones de listas no todos las comparten, pero vamos a tratar de analizar bien, de la mejor manera, para llegar a una lista que consideremos lo mejor que tenemos para esta Copa América".

"Creo que todos tienen que estar atentos"

Consultado por los motivos para no llamar a Damián Pizarro, delantero de Colo Colo, y el lateral de Universidad de Chile, Marcelo Morales, apuntó que "ellos tienen que estar atentos, en la lista hay muchachos que tienen experiencia. En la opinión pública a lo mejor pueden pensar que están al margen, pero creo que todos tienen que estar atentos".

"Tenemos un gran respeto por todos los referentes, los históricos"

Por otra parte, el argentino se refirió la decisión de Claudio Bravo de no seguir en el Betis y cómo podría afectar su futuro en la Roja: "En la medida en que tenga intenciones de seguir jugando, es un jugador que será tenido en cuenta. Decir si va a ser convocado o algo, no puedo", sostuvo.

Sobre el presente de Gary Medel, quien ha perdido terreno en Vasco da Gama, subrayó que "tenemos un gran respeto por todos los referentes, los históricos (...) Es un jugador que será tenido muy en cuenta para la lista definitiva, siempre lo va a ser. Son jugadores de mucha experiencia, recorrido".

Por último, el DT abordó la ausencia del histórico volante Charles Aránguiz desde el inicio de su proceso. "Fue el único jugador con el que no pude hablar, no quise molestarlo. No pude hablar por cuestiones personales de él, no quisimos invadir esa cuestión, pero en la medida que él quiera y veamos que tiene intención de seguir en la selección lo vamos a considerar", cerró.