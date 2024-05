"Me siento increíble": El aviso de Alejandro Tabilo tras despachar a Djokovic y Khachanov en el Masters de Roma

14 may. 2024 - 13:22 hrs.

Alejandro Tabilo extendió su buen momento en el Masters 1000 de Roma luego de vencer al ruso Karen Khachanov (18°) por 7-6 7-6 en 2 horas y 34 minutos. Con este triunfazo el chileno aseguró su paso a los cuartos de final de un torneo de esta categoría por primera vez, añadiendo una alegría más a una semana perfecta.

En conversación con MegaDeportes, Tabilo señaló que “la victoria contra Djokovic fue un sueño y el partido con Khachanov fue durísimo, con mucho nervio, pero aún estamos viviendo un sueño”.

Luego de la victoria frente al número uno del mundo, Alejandro Tabilo admitió que mentalemente quedó desgastado y que fue un trabajo volver a enfocarse, pero apuntó que “ese triunfo me dejó con mucha confianza, me siento increíble, pegando durísimo y con mucha soltura”.

Ante la alta efervescencia que generó en Chile con sus últimas presentaciones, el número 28 del live ranking dijo que “me doy cuenta del impacto porque me etiquetan en Instagram, pero no me imagino lo que pueda estar pasando allá”.

Una de las imágenes que más se viralizaron luego de las victorias ante Novak Djokovic y Karen Khachanov fue el festejo de Tabilo con el gesto “Unagi”, muy popularizado por la serie Friends.

Ante la pregunta de cómo nació esta idea, “Jano” admitió que “la idea nace porque me encanta Friends y con mi polola le dije lo de Unagi molestando. Quedó pegado y se convirtió en mi celebración”.

Lo que se viene para Alejandro Tabilo

En la ronda de los ocho mejores el chileno enfrentará al chino Zhizhen Zhang (56°) que derrotó al brasileño Thiago Monteiro (106°) por parciales de 7-6 6-3, metiendo sus primeros cuartos de final en la actual gira de polvo de ladrillo europeo.

Sobre su futuro rival, Tabilo señaló que “es un jugador que juega bastante bien, ha subido rápido en el ranking y viene con un muy buen ritmo. Lo más importante para hoy es descansar muy bien y mañana entrar con todo al partido”.

El choque entre el chileno y Zhizhen Zhang está programado para este miércoles 15 a partir de las 09:00 horas de Chile y se jugará en el Court Central del Foro Itálico de la capital italiana.