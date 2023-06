"Me las he llorado todas": Hija recién nacida de Vale Roth tiene problemas respiratorios y no ha podido ser dada de alta

12 jun. 2023 - 14:00 hrs.

El pasado viernes 9 de junio, Valentina Roth se convirtió en madre por primera vez junto a su marido, el odontólogo Miguel de la Fuente.

Durante todo el fin de semana, la pareja ha estado actualizando el estado de salud de la pequeña Antonia, revelando durante este lunes 12 de junio que la bebé sufrió un inesperado problema.

"Me las he llorado todas"

A través de sus historias de Instagram, Miguel explicó, acompañado de Valentina, que Antonia "está con una frecuencia alterada, pero no ha traído problemas, oxigena normal, pero no se puede ir a la casa porque tiene que poder tener una frecuencia respiratoria normal y ahí nos las pasan para poder llevarla, pero no es nada grave, tiene que estar en observación".

Sin entrar en mayores detalles, de La Fuente dijo que la niña tiene una "inmadurez respiratoria", dejando luego en claro que la niña no tiene agua en sus pulmones.

Valentina Roth dio a luz recientemente a su hija Antonia

"Por favor, recen por ella, para que se recupere pronto y se vaya con nosotros", pidió Miguel, quien empatizó con la tristeza que tiene Valentina.

"Miguel aclaró eso porque yo de verdad estoy muy sensible. Los ojos los tengo así (hinchados), no por no dormir, porque me las he llorado todas. Pero va a pasar", indicó Roth, destacando que tiene confianza en el equipo médico que está atendiendo a la pequeña.

"La idea es llevarnos a la Antonia cuando esté al 100%. Sería una irresponsabilidad querer llevársela así. O sea, no, voy a esperar los días que sean necesarios para que Anto esté al 100", cerró.

