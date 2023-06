"Es un sacrificio enorme": Bárbara Ruiz-Tagle ingresó a estudiar psicología a sus 43 años

12 jun. 2023 - 10:10 hrs.

La actriz Bárbara Ruiz-Tagle tomó una importante decisión a sus 43 años, que tuvo que ver directamente con su desarrollo profesional y académico: volvió a la universidad.

Esta vez no para estudiar un posgrado, sino que para cursar la carrera de Psicología, de forma online en una conocida universidad de Santiago.

Ir a la siguiente nota

El nuevo desafío de Bárbara Ruiz-Tagle

En una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), Bárbara explicó que "estudiar esta profesión tiene que ver con ser una persona que aporta, que puede ayudar de distintas formas. El teatro ayuda de muchas formas y la psicología tiene herramientas un poco más empíricas".

¿Cómo lo hace para trabajar y estudiar? Al respecto, contestó que "estudio de noche. Es un sacrificio enorme, pero es heavy como vale la pena".

En concreto, Bárbara divide su día. Estudia de lunes a viernes, de 9 de la mañana hasta el mediodía, y tres veces a la semana tiene clases, de 19 a 22:30 horas.

Bárbara Ruiz-Tagle ahora estudia psicología

"En las mañanas leo mucho y trato de ir adelantando trabajo. Por ejemplo, estudié mucho en las semanas anteriores, ya que estos días eran más difíciles porque tuvimos estreno de teatro. Tengo mucha suerte porque mi marido me ayuda en todo y se hace cargo", sentenció.

Pese al gran esfuerzo que esta nueva carrera conlleva, no está para nada arrepentida. "(Estudiar psicología) es uno de los regalos más grandes que me he hecho en la vida. Creo que no había tomado la decisión de estudiar antes porque no existía la modalidad online y eso ayuda en un montón de cosas (...) eso es un regalo, sin culpa", aseveró.

"Para mí el comportamiento humano es una pasión y las pasiones no te dejan hasta que las escuches. En algún minuto lo iba a tener que hacer", cerró.

Todo sobre Famosos chilenos