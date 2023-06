"Siempre está el riesgo": Los miedos de Arenita al enfrentar su segundo embarazo tras sufrir una pérdida

13 jun. 2023 - 11:10 hrs.

Hace algunos días, Natalia Rodríguez, mejor conocida como "Arenita", reveló a través de un pódcast, llamado "Chao! Me Largué", que se encuentra embarazada.

"Arenita", quien vive en Dinamarca desde el 2018 junto a su esposo Jens Bach, contó que ya tiene 19 semanas de gestación, y por aquello decidió contarlo.

Y es que hace menos de un año, Rodríguez sufrió un embarazo ectópico, por el cual tuvo que ser intervenida solo dos meses antes de su nuevo proceso gestacional.

Los miedos de "Arenita" por su embarazo

En entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), la exparticipante de "Yingo" contó que al conocer la noticia sintió decenas de emociones. "(Estaba) feliz, triste, nerviosa, en shock, ansiosa, no sabía exactamente cómo sentirme. A pesar de que mi embarazo fue muy deseado, es muy fuerte para una mujer saber que su vida cambiará en un 100% de un día a otro", expresó.

Sobre sus primeras semanas de embarazo, expresó que afortunadamente no ha tenido náuseas ni vómitos, sino que solo antojos de cosas dulces, algo extraño en ella, ya que reconoció que es más bien fanática de las cosas saladas.

Jens Bach y Natalia Rodríguez

"Tuve dolores en la parte baja del abdomen, esa fue la razón por la que quise mantener mi embarazo en secreto los primeros meses, porque siempre está el riesgo de un aborto espontáneo, y como sentía mucho dolor, tenía un poco de miedo. Ahora ya no me duele nada, por suerte", aseveró.

Y es que el miedo a perder nuevamente un bebé en gestación la tuvo preocupada por semanas. De hecho, reaccionó incrédula a la noticia, ya que pensaba que tras el embarazo ectópico, debía someterse a tratamientos de fertilidad.

"Sentía un poco de miedo y desconfianza en un comienzo por la experiencia que había pasado hace poco. Me preguntaba a menudo, '¿será real todo esto?'. Me sentía hasta un poco disociada hasta que fui al doctor, me lo confirmaron y me dieron la primera ecografía", sentenció.

