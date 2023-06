"Tengo un mar de emociones": Natalia "Arenita" Rodríguez anuncia su primer embarazo

11 jun. 2023 - 16:03 hrs.

Natalia Rodríguez, conocida en su momento como "Arenita", anunció una importante noticia. La exrostro de programas juveniles informó que está esperando su primer hijo. Hoy radicada en Dinamarca, Rodríguez confirmó su embarazo a través de su reciente podcast.

Rodríguez estrenó su podcast llamado "Chao! Me largué", en el que contó a sus seguidores la noticia sobre su maternidad. Específicamente, la hoy influencer tiene tres meses de embarazo.

¿Qué dijo "Arenita"?

En su podcast, "Arenita" dejó ver su alegría por la noticia. "Seré mamá si es que el universo, el dios sol, todo mi cuerpo y todo lo permite, obviamente. Por el momento tengo tres meses de embarazo. Probablemente, cuando ustedes escuchen este capítulo tenga cuatro, quizás un poco más", expresó en su plataforma.

Rodríguez también comentó las emociones que la embargaron al enterarse de la noticia. "Feliz, conmocionada, nerviosa, triste, alegre, frustrada. Tengo un mar de emociones, no se los oculto, sobre todo cuando me enteré de esta noticia; no sabía si ponerme feliz cuando vi el test de embarazo", señaló.

Para cerrar, comentó que está preparándose para esta nueva etapa de su vida. "Voy a intentar hacer lo mejor posible qué puedo hacer, ahora estoy muy feliz, ya lo asumí en estos tres meses que han pasado. Estoy informándome lo que más puedo. Quiero ser lo mejor que puedo hacer dentro de mis capacidades y posibilidades, entregarle todo lo que no tuve a esta criatura", mencionó.

