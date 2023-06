Está en observación: Este es el síndrome con que nació la hija de Vale Roth

13 jun. 2023 - 11:55 hrs.

Después de horas de trabajo de parto, Valentina Roth por fin dio a luz a su primera hija, Antonia. Con diferentes publicaciones en sus redes sociales, la exchica reality celebró junto a su marido, Miguel de la Fuente.

Si bien la bebé nació el pasado viernes 9 de junio, hasta la fecha no ha podido dejar el centro de salud, debido a una complicación médica con la que nació.

La pareja explicó en Instagram cuál es el problema que padece su recién nacida.

"Está con una frecuencia [respiratoria] alterada, pero no ha traído problemas, oxigena normal, pero no se puede ir a la casa", contó la pareja de Valentina. "No es nada grave, tiene que estar en observación", añadió.

¿Qué es la inmadurez respiratoria?

Lo que tiene la pequeña bebé se conoce como inmadurez respiratoria, síndrome de dificultad respiratoria o síndrome de distrés respiratorio, una complicación bastante común, especialmente entre los neonatos prematuros.

Según explican en el Manual Médico MSD, ocurre cuando los alveolos, los pequeños sacos de aire al interior de los pulmones, no pueden permanecer abiertos y no se llenan de aire.

Si bien, es usual entre los prematuros, también puede aparecer en los bebés cuyas madres tuvieron diabetes gestacional, si había fetos múltiples (gemelos, trillizos, etc.) o por mutaciones genéticas.

Se identifica porque los bebés tienen una respiración auditivamente dificultosa y rápida. Se les ensanchan las fosas nasales, se escuchan resoplidos al respirar o tienen retracciones, o un tirón de los músculos que se encuentran bajo las costillas.

En caso de que tengan bajo los niveles de oxígeno en la sangre, el color de su piel, especialmente la de los labios, puede cambiar a tonos azulados.

¿Es grave?

Desde el portal especializado aclaran que "con tratamiento, la mayoría de los recién nacidos sobrevive" y que es una alteración que se puede resolver en unos 4 a 5 días.

Para esto, los bebés suelen ser conectados a máquinas que asisten la respiración o solo oxígeno complementario.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

