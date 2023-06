El hijo de Jennifer Lopez y Marc Anthony cada día se parece más a su papá: Así luce ahora Max

A medida que Max, hijo de Jennifer Lopez y Marc Anthony, crece, es mayor el parecido que tiene con su padre. El adolescente fue fotografiado recientemente con su mamá en Beverly Hills y en las redes coinciden en las similitudes entre ambos.

Emme y Max nacieron del matrimonio de la “Diva del Bronx” con el cantante de salsa. Los adolescentes siempre se ven muy unidos con su mamá, aunque la más fotografiada es Emme.

Ir a la siguiente nota

Los hermanos salieron a almorzar con su madre, mientras lucían ropa muy cómoda. Emme eligió un suéter y jeans azules de la marca Tommy Hilfiger.

El delgado Max también prefirió un suéter azul con gorra del mismo color y lentes, informa Hollywood Life.

De las fotografías recientes hechas a ambos surge el gran parecido de Max con su papá, mientras que su hermana Emme siempre es relacionada con los rasgos de su mamá.

Jennifer Lopez & Emme, 15, Twin In Jeans For Lunch With Son Max After Buying House With Ben Affleck A celebratory lunch! Jennifer Lopez bonded with child Emme and son Max on a weekend lunch in Beverly Hills. pic.twitter.com/SHIcm25fh8