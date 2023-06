Tiene 12 habitaciones y 24 baños: Ben Affleck y Jennifer Lopez compran lujosa mansión por más de 60 millones de dólares

Hasta que por fin encontraron la casa de sus sueños luego de dos años de búsqueda. Ben Affleck y Jennifer Lopez adquirieron una lujosa mansión en Beverly Hills, California, que cuenta con 12 habitaciones, 24 baños, y por la que pagaron 60 millones 850 mil dólares.

A pesar de la gran suma que desembolsaron, reportes indican que los famosos tuvieron suerte, porque la primera vez que esta vivienda estuvo en venta, en 2018, el monto para adquirirla fue de 135 millones de dólares, publica 20 Minutos.

Ir a la siguiente nota

Los esposos estarían ansiosos de habitar la nueva casa y empezaron a mudar todo el mobiliario. Según varias fotografías, en la entrada se pueden observar muebles, cuadros, alfombras y varias cajas.

Actualmente, la vivienda está repleta de técnicos, decoradores y ayudantes que agilizan el proceso de mudanza.

Jennifer Lopez and Ben Affleck bought a massive Beverly Hills mansion for $60 million. https://t.co/PZoJVXU4WI pic.twitter.com/GL1kZcIjAt

La propiedad que compraron Ben Affleck y Jennifer Lopez posee 20.234 metros cuadrados. Tiene completa seguridad debido a la exclusividad para acceder, que sería por calles privadas.

Esta es una casa de ensueño y, aunque parezca discreta en la entrada, tiene un estilo contemporáneo con lujo y muchas sorpresas en su interior.

La vivienda fue reconstruida recientemente y tiene grandes vistas a las montañas. Cuenta con una área deportiva techada para jugar baloncesto o pickleball.

Además, tiene sala de cine, bodegas de vinos, un lounge para el whisky y un spa completo con sauna y sala de masajes.

Por si las habitaciones no fueran suficientes, cuenta con ático para invitados. En el garaje hay espacio para 12 autos y el estacionamiento cuenta con 80 puestos.

Ben Affleck and JLo just closed on this $61 million LA mansion.



Looks decent. pic.twitter.com/oyk5INOhQD