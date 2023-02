Así se ve Jennifer Lopez en la vida real: La Diva del Bronx se sale del filtro en un video

Jennifer Lopez es la modelo estrella de sus líneas de cosméticos, JLo Beauty y JLo Body. La famosa estadounidense luce impecable a sus 53 años, con una envidiable silueta, una piel de ensueño y un rostro lozano.

Todo sobre Jennifer Lopez

Pero en algunas ocasiones deja ver su piel real, como pasó recientemente, cuando captaron su cutis sin filtro, reseña People en español.

La esposa de Ben Affleck se mantiene espectacular como actriz y cantante, pero también como empresaria, pues es el ejemplo a seguir para sus potenciales clientes de sus productos de belleza.

Por ello, posa para promocionar sus preparaciones contra la celulitis y estrías, o publica videos de sus rutinas de cuidados para el cutis con sus propios cosméticos.

Q: How does a balm differ from a moisturizer?

A: Balms are not a swap for your creams, lotions & oils. Instead, FIRM + FLAUNT™ is a more concentrated treatment designed to firm skin & fade the appearance of stretch marks🍑



Have any other questions about this product? Ask below pic.twitter.com/tiKmVybt2w