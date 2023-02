"Siempre se ha tratado de la familia": La hija de Paul Walker tendrá un cameo en "Rápidos y Furiosos 10"

Ya no es una simple especulación. "Rápidos y Furiosos 10" tendrá un toque especial dedicado a Paul Walker: su hija tendrá un cameo en la cinta. Lo confirma nada más y nada menos que Vin Diesel.

Se trata de un sentido homenaje que el equipo de la saga preparó para Paul, quien interpretó a Brian O’Conner.

No es la primera vez que sucede. En la cinta 7 hubo una emotiva despedida, en la siguiente se le nombró delicadamente y en la nueve se le quedaron esperando en la barbacoa. Ahora, la sorpresa viene de la mano de Meadow Rail Walker.

El actor Vin Diesel puso fin a los rumores sobre la aparición de Meadow, la hija de Paul Walker, en la entrega número 10 de "Rápidos y Furiosos", destaca Univisión.

Meadow es modelo. Sus nexos con Diesel comenzaron en el bautismo. Incluso, él la llevó al altar cuando se casó con su novio, Louis Thornton-Allan, en octubre de 2021.

El actor, quien encarna a Toretto en la saga, cumple bien su rol de padrino desde que Walker falleció en 2013 en un accidente de auto.

Diesel no reveló detalles de la aparición de la joven, pero sí se dejó entrever que será un cameo muy especial. Muchos seguidores descartan que su personaje sea una hija con Mia, pues Brian y ella tuvieron un niño.

Además de la presencia de su hija, la nueva cinta mostrará imágenes de Brian. Un especialista en imágenes se encargó de recrear algunas escenas.

La hija de Walker también publicó un mensaje en Instagram que dejó en expectativa a los fanáticos de la franquicia. El post lo acompañó con la frase: “Siempre se ha tratado de la familia”.

