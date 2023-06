"¿Quieres que te parta el teléfono en la cabeza?": Sale a la luz video de Yailin 'La Más Viral' golpeando a periodista

09 jun. 2023 - 18:00 hrs.

Cada día que pasa Yailin le hace honor a su apodo: “La Más viral”. En esta ocasión, su nombre vuelve a ser tendencia tras ser revelado un video de una cámara de seguridad donde se le ve golpeando a una famosa periodista dominicana.

De acuerdo con el metraje, el hecho ocurrió en un salón de belleza de un centro comercial en Santo Domingo, el lugar donde la exesposa de Anuel AA, junto a su hermana “Mami Kim” y otras mujeres arremetieron contra “Mey Feliz”, una de las presentadoras del programa “Fogón TV”.

Si bien el altercado ocurrió hace meses atrás, el video salió a la luz durante una transmisión del programa “Lo sé todo” hace un par de días. En este sentido, los presentadores recordaron que Yailin estaba embarazada, en aquel entonces, y de igual forma comenzó a golpear a "Feliz", también conocida como “Fogón”.

Yailín y Su Hermana Mami Kim dándole golpe en salón a fogón …Yailín barrial👀👀👀👀 pic.twitter.com/mylUqMFgO8 — EL TOXICO RD (@eltoxicord) June 2, 2023

De acuerdo con Listín Diario, el suceso ocurrió el 19 de enero del 2023, por lo que Nelsy Maglene Feliz ("Fogón" o "Mey Feliz") emitió una denuncia contra las hermanas Jorgina y Kimberly Guillermo (Yailin y "Mami Kim") por agresión física, posteriormente, el 20 de enero.

¿Por qué inició la pelea entre Fogón y Yailin?

“Cuando la miro, ella me dice: ‘Yo quiero saber qué tanta m... es que tú hablas de mí y qué tantas difamaciones es que tú me haces a mí’. Y yo le respondí: ‘¿De qué m... y difamaciones es que tú me hablas a mí?’”, reveló "Fogón", refiriéndose a que el motivo del enfrentamiento fue por supuestas críticas que le hizo ella a Yailin.

“Entonces ella me responde: ‘Bájame los tonos. ¿Tú quieres que te parta el maldito teléfono en la cabeza?’. Y yo le dije: ‘Párteme el maldito teléfono en la cabeza’, y ella se paró de donde estaba y me partió el teléfono en la cabeza. Entonces se me viene encima, me agarra por el cabello y comienzan a golpearme”, añadió la periodista.

