Crece la familia de Vivi Kreutzberger: Se convertirá en abuela por cuarta vez

La familia de la presentadora Vivi Kreutzberger sigue creciendo. La hija de Mario Kreutzberger "Don Francisco" se convertirá en abuela por cuarta vez y será una niña la que se una al clan.

La animadora, de 57 años, tiene cinco hijos adultos: Ilan, Amir, Nicole, Yael y Sharon. Todos son fruto de su matrimonio con Andrés Numhauser.

Hasta ahora, Vivi se mantiene ausente de las redes sociales y no ha hecho ningún comentario al respecto ante la pronta llegada de su nueva nieta.

Fue el primogénito de Vivi Kreutzberger, Ilan Numhauser, quien compartió la feliz noticia a través de una enternecedora postal en Instagram, en la que aparecía junto a su esposa Catalina Gana sosteniendo una prueba de embarazo.

La pareja apenas anunciaba el nacimiento de su primera hija, la pequeña Philippa, en enero de 2022, y ahora están esperando a otra bebé. Sin embargo, no compartieron más detalles.

“New lady on the way (nueva dama en camino)”, escribió junto a la imagen, donde también se veía a Philippa y el dibujo de una cigüeña que carga un bebé.

Ilan Numhauser es el único varón y está geográficamente lejos de su mamá. En varias ocasiones, la hija de "Don Francisco" ha demostrado lo mucho que la afecta la distancia.

“No vivimos en el mismo país, por lo que, cuando nos vemos, disfrutamos cada minuto. Para los padres, nada mejor que verlos felices y realizados”, escribió la animadora tiempo atrás.

La numerosa familia de Vivi Kreutzberger

Además de Philippa y la cuarta nieta que viene en camino, Vivi Kreutzberger también es abuela de las gemelas que tuvo su otra hija, Yael Numhauser. Las pequeñas nacieron el pasado 24 de enero.

Su hija Nicole Numhauser se casó con su novia Stephanie Bruce el año pasado. Mientras que la menor, Sharon, se comprometió a mediados de marzo.

