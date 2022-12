Hija de Vivi Kreutzberger habla sobre su matrimonio: "Si a alguien le molesta, lo lamento"

06 dic. 2022 - 12:00 hrs.

El pasado fin de semana fue muy acontecido para el espectáculo nacional, ya que se vivieron múltiples celebraciones, entre ellas el matrimonio de Nicole Numhauser, hija de Vivi Kreutzberger, con su novia, Stephanie Bruce.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de televisión se mostró orgullosa del nuevo paso que dio la joven, a quien le dedicó una sentida reflexión que acompañó de imágenes de la íntima ceremonia.

En sus respectivos perfiles de la red social, las novias también publicaron numerosas postales y videos del evento, en los que aparecen con familiares y amigos, incluyeron al abuelo de Numhauser, el animador Mario Kreutzberger.

"Si a alguien le molesta, lo lamento"

Posteriormente, la joven de 29 años, que trabaja como personal trainer, entregó detalles sobre su noviazgo y aseguró que su orientación sexual no fue un tema problemático para su entorno. "Nunca me he sentido diferente", declaró a LUN.

En este sentido, reconoció que fue ella quien le pidió matrimonio a Stephanie tras cinco años de relación. "Si se hubiese podido antes lo hubiese hecho, porque para mí no es algo malo y no me genera un rechazo. Si a alguien le molesta, lo lamento, pero a mí no me importa", afirmó.

Asimismo, aseguró que no toma en cuenta los comentarios negativos o críticas y destacó la importancia de visibilizar el enlace. "La gente dice, 'ya sabes qué, si lo hizo ella o lo hizo esta otra persona, por qué yo no'", señaló.

"Al final termina siendo un ejemplo para todo el mundo en que quizás dicen '¿sabes qué?, quizás porque tiene una familia conocida, no lo va a hacer público' o algo así, pero siempre he hecho público todo", comentó.

Finalmente, valoró el mensaje que le escribió su madre a través de Instagram, en el que la comunicadora manifestó que "el amor es amor". "Mi mamá es super light y me dice las cosas siempre a su manera, sin prejuicios, así que lo encuentro súper. Y estoy de acuerdo, obvio", sentenció.

