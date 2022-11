03 nov. 2022 - 20:00 hrs.

Para el popular animador chileno, Mario Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, Bad Bunny es un desagradecido. Así lo dio a entender durante unas declaraciones concedidas al programa Meganoticias Alerta, en las que explicó que no ha podido entrevistar al cantante desde que alcanzó la fama.

El animador dijo que fue uno de los primeros que llevó al famoso reguetonero a la televisión. Le realizó una entrevista en el año 2018 y en aquel entonces le pareció un joven humilde y simpático.

Todo sobre Bad Bunny

Bad Bunny no contesta las llamadas de Don Francisco

El popular presentador de Sábado Gigante y el Teletón, se extendió a hablar del llamado Conejo Malo de la industria musical. Recordó un poco la impresión que tuvo la primera vez que lo vio, además de ahondar sobre sus orígenes.

A juicio de Don Francisco Bad Bunny tiene una personalidad muy diferente a la que proyecta ante las cámaras.

“Tiene una personalidad muy distinta a la que le conocemos, la que se ve bastante agresiva. Él viene de una modestia absoluta (...) Él llevaba los paquetes en un supermercado, así lo empezaron a escuchar. Imagínate a lo que ha llegado”, dijo Don Francisco con tono de admiración según replicó People en Español.

Sin embargo, el animador contó que desde que el reguetonero alcanzó la fama no le contesta las llamadas. Kreutzberger ha querido tener una nueva entrevista con Bad Bunny, pero todo intento resulta infructuoso.

El tema del rapero salió a colación cuando el conductor de Mega noticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, le preguntó qué le pareció la presentación que Bad Bunny realizó recientemente en Chile.

En medio de la conversación el famoso animador recordó la primera vez que estuvo cerca del cantante en el año 2018 en el programa Don Francisco Te Invita, de hecho hay una gráfica de este momento.

"Gracias @badbunnyPR por visitarnos. Espero que sea el primero de muchos encuentros", escribió Don Francisco. En la foto se ve a ambos haciendo el popular gesto del cantante.

Pero luego de eso no ha concretado un nuevo encuentro. Resulta difícil que Bad Bunny o el equipo de representantes del artista atienda las llamadas.

"Lo he llamado varias veces… pero después no me contestó, pero dije 'bueno, si no me contestó, es porque no me quiere contestar.' A lo mejor ahora, ya que este programa tiene rating, alguien le dice 'oye, Bad Bunny, te olvidaste que Don Francisco te llevó por primera vez a la televisión. A lo mejor hace un buen saludo para la Teletón, o manda un buen billete", dijo al final.

Todo sobre Famosos