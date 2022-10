Tras un duro año Michael J. Fox será galardonado con un Oscar honorífico por su lucha contra el mal de Parkinson

30 oct. 2022 - 19:00 hrs.

Para Michael J. Fox el 2022 ha sido un duro año. El afamado actor, que sufre de mal de Parkinson, ha visto morir a uno de sus seres más queridos, además sufrió varias caídas, algo grave teniendo en cuenta la enfermedad que padece.

El intérprete es recordado por la trilogía de “Volver al futuro”, donde dio vida al popular personaje de Marty McFly. Ahí compartió roles con Christopher Lloyd y Lea Thompson. Fue dirigida y escrita por Robert Zemeckis junto al laureado Steven Spielberg como productor.

Todo sobre Famosos

En 1991, en pleno apogeo de su carrera, Fox fue diagnosticado con Parkinson, cuando apenas contaba con 29 años. Luego de estar alejado de las pantallas por el mal que le aquejaba, en 1998 reconoció públicamente su enfermedad.

La muerte de su madre marca el duro año para Michael J. Fox

El duro año de Michael J. Fox estuvo marcado por varios incidentes, sufrió diferentes fracturas de huesos, algo muy grave ante el mal de Parkinson que padece. Sin embargo, la recuperación ha sido satisfactoria, según reveló a la revista People en una entrevista.

"Me rompí la mejilla, luego la mano, luego el hombro, me pusieron un hombro de reemplazo y me rompí el brazo (derecho), y luego me rompí el codo. Tengo 61 años y siento que tengo más”, contó Fox.

Pero los momentos más difíciles llegaron con la muerte de su madre, Phyllis Pipe, quien falleció en septiembre a los 92 años. “Mi madre vivió una vida larga y maravillosa. No había una mujer más venerada. Ella era una persona dulce. Le encantaba reír, se reía como loca", contó a la editorial norteamericana.

A pesar de las dificultades que ha enfrentado Fox este año, también hay buenas noticias, ya que el actor nacido en Canadá, que también tiene nacionalidad estadounidense, será reconocido por su labor filantrópica con un Oscar honorario, informó la academia en un comunicado.

Luego de asumir su enfermedad, el protagonista de la galardonada serie "Spin City", se volvió un activista por la defensa de los derechos de las personas con Parkinson y creó “The Michael J. Fox Foundation”, para apoyar las investigaciones sobre este mal.

Todo sobre Tendencias