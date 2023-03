"No se hagan los vida perfecta": Diego 'Mono' Sánchez estalla contra quienes critican a Yamila Reyna

10 mar. 2023 - 19:00 hrs.

La polémica continúa. El tema de la supuesta infidelidad y posterior reconciliación de la conductora de televisión Yamila Reyna y el futbolista Diego “Mono” Sánchez sigue siendo un tema de debate en las redes sociales.

Luego de que Reyna reaccionara contra todos aquellos que la critican y les exigiera que no se metieran en su vida, ahora es el guardameta de Coquimbo Unido quien alzó la voz contra quienes insisten en emitir su opinión sobre el tema.

Yamila Reyna rechaza críticas

La famosa pareja comenzó a ser noticia cuando se filtraron en redes sociales unos mensajes de una conversación que, en tono de coqueteo, tuvo el futbolista con una mujer de la que se desconocen detalles.

Este altercado habría provocado la separación de la pareja; sin embargo, el pasado fin de semana se les vio juntos en una boda. Las imágenes, en las que se muestran muy unidos y cariñosos, provocaron todo tipo de comentarios.

Cansada del acoso en Internet, la presentadora de TV fue la primera en responder. Le dejó claro a sus seguidores que ella no tiene que dar explicaciones sobre su vida y sus decisiones personales.

"Aprendan a respetar al otro, aprendamos a respetar. Es mi decisión, es mi felicidad, o es mi elección, es mi problema, no es el tuyo”, dijo en su cuenta de Instagram.

El "Mono" Sánchez también responde

La polémica no llegó hasta allí. Aprovechando la reacción de Reyna, Diego "Mono" Sánchez también decidió hablar. Sus palabras fueron bastante contundentes y lapidarias. El futbolista no dudó en calificar de venenosos a quienes se dedican a comentar sobre la vida de los demás.

“Por este medio quiero decirle a toda gente la venenosa y que tiene no tiene vida, que se cree tener el derecho de darnos una 'opinión' o algún 'consejo' (que jamás hemos pedido y jamás pediremos) no sean tan patudos y no se hagan los vida perfecta”, dijo Sánchez.

En otro fragmento de su publicación, también sacó conclusiones sobre la vida de quienes se dedican a dejarle comentarios a su pareja, y les exigió que no lo hicieran más.

“Creo que esa gente venenosa tiene una vida muy mala y que quiere ver a los demás de la misma forma, pero no es así la cosa. No se tomen atribuciones porque no saben realmente lo que pasa entre Yamila y yo, y tampoco tienen por qué saberlo”, argumentó.

