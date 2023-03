Gissella Gallardo niega haber funado a las hermanas de Mauricio Pinilla por un comentado retoque estético

10 mar. 2023 - 16:00 hrs.

Una publicación de Gissella Gallardo mostrando los resultados de un retoque estético generó rumores en redes sociales, donde dijeron que la exesposa de Mauricio Pinilla intentó desacreditar a las hermanas del exjugador de fútbol.

La periodista recientemente se hizo un aumento de labios, algo que ha sido muy comentado en sus publicaciones de Instagram, donde algunos elogian el resultado, mientras que otros lo critican.

La empresaria se encargó de aclarar las especulaciones, al explicar qué tipo de tratamiento se realizó en el centro estético de sus excuñadas y qué fue lo que quiso mostrar a sus seguidores.

El aumento de labios de Gissella Gallardo

Gissella compartió en Instagram un video de un procedimiento que se hizo en Bellezza Clinic, el local de las hermanas de Pinilla, Paula y Sandra. En ese momento sus labios se veían bastante aumentados, algo que ella explicó mediante otro video en sus historias.

“El otro día, cuando dijeron que mi boca se veía muy, muy grande, en verdad no estaba tan grande. Era porque me había puesto ácido hialurónico hacía muy poco en el labio de arriba”, detalló, según Publimetro.

Además, aclaró que se veía aún más grande “porque era un primerísimo, primerísimo primer plano”, y que quiso que fuera así para que se notara “lo maravillosa que queda la piel, la limpieza de cutis, en Bellezza Clinic”.

Gissella Gallardo dice que no funó a las hermanas de Pinilla

Gallardo también dijo que no fueron Paula y Sandra Pinilla quienes le aumentaron los labios, sino que solamente le aplicaron color y que jamás las ha intentado desacreditar.

“No sé en qué página de Internet salió que yo había funado a las dueñas, que son mis excuñadas; que yo las había funado, que la otra vez me dejaron mal la boca, que ahora de nuevo me las estaba haciendo con ellas. ¡Mentira!”, expresó.

“La doctora Eve es la que me hace el relleno de labios, que no es tan grande igual, y en persona no parezco pato ni nada de eso, tranquilos”, aclaró.

“Y en Bellezza Clinic es donde me hacen el color, que miren, es como que yo me echo un brillo y no estuviera maquillada. Entonces, eso quería aclarar. Que no inventen cosas que no son”, insistió.

