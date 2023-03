"Nuevos proyectos": Mario Horton impacta con cambio de look y se llena de elogios

10 mar. 2023 - 15:10 hrs.

El actor chileno que participó en teleseries de Mega, Mario Horton, sorprendió en redes sociales con un radical cambio de look, que compartió recientemente a través de Instagram.

Esta vez, uno de los protagonistas de "Cromosoma 21" y quien interpretó a Carlos González en la teleserie de Mega "Yo soy Lorenzo", optó por cambiar el corte de su cabellera.

El cambio de look de Mario

Este jueves 9 de marzo, el actor compartió un post en Instagram con una foto mostrando el cambio que tuvo en su cabello.

El corte consistió principalmente en raparse los costados y agregar un gran volumen en la parte superior de su cabeza y nuca. Todo eso coronado por un flequillo al costado.

En la descripción, comentó, de manera muy breve: "Nuevos proyectos, nuevos looks, nuevas preparaciones”. El actor no dio detalles sobre qué producción requería este particular cambio de look.

Algunos de los comentarios que recibió fueron "enamorada de este hombre", "Vivaaaa!!!", "Guapisimooo", "Grande campeón" y "Siempre bello, nunca inbello". La publicación ya superó los 3 mil "me gusta".

