"Me avergüenza ser tu hija": Mauricio Pinilla revela la dura recriminación que recibió de su familia

03 mar. 2023

Durante el último semestre del 2022, el nombre del exfutbolista chileno Mauricio Pinilla estuvo en los portales de farándula por sus numerosos escándalos amorosos, tras su separación de Gissella Gallardo.

En septiembre del mencionado año se filtraron videos con una conocida escort chilena, y semanas después se aseveró que estuvo en una relación con Gala Caldirola.

Hija de Mauricio Pinilla y los escándalos de su padre

Este 2023 ha sido mucho más tranquilo para Mauricio Pinilla. Tras la muerte de su exsuegro, se ha reencontrado con Gissella Gallardo y ha logrado recomponer la relación con ella y también con sus hijos.

Uno de los momentos que "quebró" la relación con ellos fue cuando se ventiló el mentado clip con la escort, el cual se dio para diferentes interpretaciones.

"(Lo más difícil fue) explicarles a mis hijos las cosas que salieron de esos videos que grabaron en mi casa. Explicarles que la realidad no era esa (...) No lo quise explicar mediáticamente, porque pensé que era meter más el dedo en la herida", señaló en un programa de CHV.

En ese momento sus hijos no le dirigían la palabra. "Ellos se avergonzaron. Entonces, yo la verdad es que me sentí súper responsable. En general no me arrepiento de muchas cosas en mi vida... Pero ese momento me gustaría cancelarlo ciento por ciento", reconoció.

Una de las frases más duras que escuchó de una de sus hijas fue "me avergüenza ser tu hija". "Siempre he sido un padre ejemplar, podré tener mis defectos, me podré haber mandado mil embarradas, pero no soy una mala persona y ellos lo saben. Y cuando escuché eso, la verdad pensé en arrancarme, escapar y no sabía dónde meterme", añadió.

Actualmente, se encuentra en un buen momento con sus retoños. "El jarrón está paradito. Pero está con sus grietas, y necesito todavía un proceso en el que estoy trabajando para eso. Y lo voy a hacer. Cueste lo que cueste. Me dedico ciento por ciento mis niños", cerró.

