"Aprendan a respetar": Yamila Reyna se defiende ante críticas por posible reconciliación con "Mono" Sánchez

La actriz y comediante argentina Yamila Reyna comenzó este 2023 con problemas en el plano romántico y afectivo. Resulta que a quien fuera su pareja e incluso prometido desde hace varios años, Diego "Mono" Sánchez, le filtraron unos coquetos mensajes que envió a otra mujer a través de redes sociales.

Esto habría provocado el quiebre entre Reyna y Sánchez, por decisión de ella, aunque nunca dejó en claro que lo anterior era algo definitivo.

Yamila Reyna se defiende ante críticas

Durante este fin de semana, en Instagram comenzaron a circular unas fotos de Yamila junto a Diego en un matrimonio al cual fueron invitados, abrazados y disfrutando juntos.

Ante esto, muchas personas, sobre todo mujeres, fueron hasta el Instagram de la trasandina a pedirle explicaciones y conocer si efectivamente se había reconciliado con el futbolista.

Justo en el Día de la Mujer, el 8 de marzo, Reyna se dirigió a quienes la cuestionan, recoge el medio La Cuarta. A través de sus historias señaló que "no nos critiquemos, a mí este último tiempo me han criticado, que si termino mi relación, que si vuelvo, que por qué vuelvo, que ‘yo te tenía allá arriba, porque pensé que eras empoderada’... o sea, yo jamás he vendido nada de nada, yo soy quien soy".

"Estoy con mis errores, con mis defectos y con mis grandes virtudes de ser una mujer maravillosa. Siendo maravillosa como me siento, yo nunca he vendido una súper heroína ni una súper empoderada. Al revés, siempre digo y hablo de la honestidad, de los momentos débiles, de los momentos vulnerables, de los momentos fuertes que puede tener cualquier ser humano y cualquier mujer", añadió.

Para cerrar, señaló que "aprendan a respetar al otro, aprendamos a respetar. Es mi decisión, es mi felicidad, o es mi elección, es mi problema, no es el tuyo. Aprendamos entre nosotras a respetarnos porque las mayores críticas que he escuchado son de mujeres hacia mí y de mujeres entre mujeres. Demos el ejemplo".

"¿A quién le importa lo que haga con mi vida?"

En horas de la mañana de este jueves 9 de marzo, un día después de estos descargos, Yamila volvió a referirse a las críticas que siguió recibiendo, pese a sus declaraciones.

"¿Cuántas de todas las mujeres que me han criticado, han terminado una relación? ¿Cuántas han decidido dar otra oportunidad? ¿Cuántas simplemente han tenido un reencuentro con su ex? ¿Cuántas tienen la vida perfecta? ¿Cuántas saben cómo realmente fueron o son las cosas en mi vida?", se preguntó.

Siguiendo en esta línea, agregó: "¿Cuántas conocen el proceso que estoy viviendo? Yo jamás he hablado del tema porque mi labor con ustedes es hacer bien mi trabajo y punto. Y por último, ¿a quién le importa lo que haga con mi vida?".

"Que cada una viva su vida en su propia libertad. Yo jamás les he dicho cómo vivir la suya, tampoco les pido que me digan cómo vivir la mía. Gracias", cerró.

