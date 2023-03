Gianluca Vacchi dedica emotivo mensaje a su hija tras muerte de su madre: "Gracias a ti y a tu mamá logro despertarme"

La muerte de la madre de Gianluca Vacchi mantuvo alejado de las redes al empresario italiano por casi un mes, pero un gesto de su pequeña hija, Blu Jerusalema, lo hizo volver.

La pareja de Sharon Fonseca reapareció con un conmovedor mensaje escrito en español, idioma natal de la modelo venezolana.

El 18 de febrero de 2023 el magnate anunció en un post de Instagram el fallecimiento de su mamá, Mari Vacchi, sin detallar las causas de su muerte. Sin embargo, comentó que ella “luchó como una leona” y dio un ejemplo de vida. Las más recientes imágenes de la mujer la muestran en silla de ruedas.

