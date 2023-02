"Luchaste como una leona": La conmovedora carta publicada por Gianluca Vacchi tras la muerte de su madre

Está roto de dolor. El empresario e influencer italiano, Gianluca Vacchi, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Su madre falleció y para aliviar su tristeza se desahogó en una conmovedora carta que publicó en sus redes sociales.

El famoso DJ se mostró vulnerable ante la irreparable pérdida. En un hermoso video recopiló los momentos más importantes que vivió junto a su mamá, a quien dijo “amará infinitamente”.

La noticia sobre el fallecimiento de la mamá de Gianluca Vacchi se conoció cuando el empresario publicó un post en su cuenta de Instagram. En este se podían apreciar fotos de Vacchi cuando era bebé, niño y ya un poco más grande. En la mayoría aparece junto a su madre.

"Hace unos días mi querida madre nos dejó. Las innumerables dificultades y sufrimientos experimentados en estos largos años crean una sensación de gran devastación para mí, y el dolor por esta pérdida supera definitivamente la conciencia de la naturalidad de los acontecimientos y el ciclo de la vida”, dijo el millonario.

“Todo esto se mitiga solo por la conciencia de que ahora está en paz, reunida con su amado esposo, mi padre, quien la esperó mucho tiempo con los brazos abiertos", escribió.

#GianlucaVacchi dedicó un emotivo mensaje a su mamá, quien falleció esta semana. Mucha fortaleza a su familia 🤍🙏🏼🕊

"Rest in peace my great example: If I did anything in life today, I owe it largely to what I took from you.

I love you mum, today more than ever.

Yours Gianluca" pic.twitter.com/KBYaBwmX5k