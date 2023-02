La hija de Lucero celebra su cumpleaños paseando en Japón junto a su padre y a su hermano mayor

La hija de Lucero y Manuel Mijares sigue celebrando su cumpleaños y lo hace de la mejor manera. La joven cantante se fue de paseo a Japón junto a su famoso padre y a su muy discreto hermano, José Manuel.

Lucero Hogaza felicitó a su hija por su cumpleaños número 18 el pasado 2 de febrero de 2023, cuando le dedicó hermosas palabras en un post de Instagram.

Todo sobre Lucero

Cinco días más tarde, fue Manuel Mijares quien cumplió sus 65 años, y parece que padre e hija decidieron continuar el festejo en el país asiático.

Todavía no me cae el 20 de que lucerito Mijares ya tiene 18 😳 @LuceroMexico no se t hizo como muy rápido❓😳 pic.twitter.com/8VjqcXNxIS