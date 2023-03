Kel Calderón revela el gesto que tuvo su padre para el Día de la Mujer: "Gracias por respetarme"

11 mar. 2023 - 15:00 hrs.

Si bien hace varios años se cambió el foco del Día de la Mujer, pasando de ser una jornada de celebración a una de conmemoración, aún hay muchas personas que les gusta festejarlo, entregando regalos.

Bien sabe de lo anterior la influencer Raquel "Kel" Calderón, quien reveló en el pasado 8M el cambio que ha tenido su padre, Hernán Calderón Salinas, con esta fecha en solo un año.

Ir a la siguiente nota

"Me molesté mucho"

A través de su cuenta de Instagram, Kel subió una historia en la que explicó cómo fue que vivió esta misma jornada durante el 2022.

"El año pasado tuvimos una conversación eterna con mi papá, después de que yo me molesté mucho porque me mandó flores para el 8 de marzo, con una tarjeta que decía 'Feliz día, mi princesa'", partió contando.

Luego agregó que "este año no solo no me dijo nada, sino que me preguntó a qué hora era la marcha. Esas pequeñas batallas".

"Papá, si lees esto en mi Instagram, gracias por respetarme y haberme escuchado con atención, entender y haber estado dispuesto a aprender. Nos quedan miles de discusiones aún, pero hoy fue especial", indicó.

Concluyendo el mensaje, reconoció que el gesto que tuvo su padre durante esta fecha "me hizo muy feliz".

Revisa la historia

Historia de Kel Calderón

Todo sobre Famosos chilenos