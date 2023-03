"¡No puedo del amor!": Así fue la boda de la actriz chilena Lorenza Izzo y su novia Sophie Tabet

10 mar. 2023 - 09:15 hrs.

En enero de 2020, la actriz chilena Lorenza Izzo confirmó su relación con la escritora estadounidense de origen franco-libanés, Sophie Tabet.

"Te quiero mucho, mi corazón está más grande y lleno gracias a ti", escribió en sus redes sociales en ese entonces, junto a una galería de fotos donde aparecen juntas.

Ir a la siguiente nota

A un poco más de tres años de ese suceso, la actriz de "Once Upon a Time in Hollywood" y la escritora formalizaron su relación legalmente en una bella y emocionante unión matrimonial.

"Contenido de matrimonio"

Lorenza Izzo se casó este jueves 9 de marzo, en una ceremonia celebrada en Estados Unidos, donde estuvo rodeada de amigos y familiares. La intérprete nacional lleva varios años radicada en ese país.

Luego, la actriz compartió una imagen de ella y su esposa en su cuenta de Instagram, acompañada de la frase "así comienza el contenido de matrimonio".

En el post, que ya cuenta con más de 13 mil "me gusta", amistades de la pareja comentaron, en inglés y en español. Por ejemplo, Vanessa Hudgens escribió: "Omg cutiesss congratulations!!!!!", y también había comentarios como: "Ya basta! No puedo del amor! Felicidades" y "Me mueraaaaaa".

Las fotografías continuaron, esta vez solamente con un emoji de corazón blanco. En las instantáneas se ve a ambas muy enamoradas y emocionadas, con Lorenza Izzo usando un vestido vaporoso y el pelo suelto y a Sophie Tabet un traje ceñido y cabello corto.

La escritora también compartió un recuerdo de ese día, acompañado de la frase: "Lorenza's at 6 flags", en la que personalidades de la música y la actuación, como Francisca Valenzuela, Lily Collins, Leonor Varela, Francisca Alegría, Hannah Einbinder, Edgar Ramirez y Emily Hampshire comentaron.

Todo sobre Famosos chilenos