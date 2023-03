El escándalo de la semana: La historia detrás de la polémica entre Daniela Aránguiz, Jorge Valdivia y Maite Orsini

02 mar. 2023 - 11:30 hrs.

Lo que comenzó como un episodio que revivía a la farándula en sus mejores años, terminó convirtiéndose en un tema que alcanzó importancia nacional, no solo por la magnitud de sus protagonistas, sino también porque se involucraron Carabineros y hasta Fiscalía.

La trama de la que son parte Daniela Aránguiz, el exfutbolista Jorge Valdivia y la diputada Maite Orsini, pareciera estar lejos de terminar. En cada capítulo de esta teleserie, cada una de las partes ha expresado controversiales dichos que no hacen más que agigantar la polémica que inició en los últimos días de febrero.

Como toda novela, esta también tiene personajes secundarios. Quienes han tomado este rol han sido, por ejemplo, Anita Alvarado —reconocida enemiga pública de Aránguiz— y la actriz Rocío Toscano, quien defendió a la parlamentaria tras las acusaciones de la ex "Mekano".

La cronología de este caso es más intensa que larga. En pocos días han ocurrido altercados cuyas consecuencias puedan seguir escalando de gravedad.

Las versiones de los protagonistas de la polémica

Daniela Aránguiz

En esta historia, la mujer que prendió la chispa de la polémica. En un live de Instagram, transmitido el domingo 26 de febrero junto a la periodista Cecilia Gutiérrez, Aránguiz reveló el supuesto romance entre su exmarido y la congresista.

"Me hubiera encantado enterarme por él (Jorge), porque no hay nada que esconder", partió diciendo la modelo, agregando que "ella (Maite) se metió con un hombre separado y eso no tiene nada malo, lo malo son las mentiras que hay en el medio".

En la transmisión, Daniela dijo que la supuesta nueva pareja se fue de vacaciones, al mismo tiempo que Valdivia quería regresar a su lado. También confesó que tuvo una recaída con el exseleccionado de Chile durante la semana del Festival de Viña. Eso la hizo sentir "denigrada", según confesó, pero luego les deseó lo mejor como pareja.

La polémica pudo haber quedado ahí, como una bomba farandulera, cuya explosión fue más grave de lo que se pensaba. Resulta que el lunes 27 de febrero, Valdivia fue hasta el domicilio de Aránguiz para pedirle explicaciones por la controversial transmisión, dando origen a una discusión pública, que habría incluido golpes de ella e insultos de él, que terminó con una denuncia por violencia intrafamiliar.

Al día siguiente, el martes 28 de febrero, "Mucho Gusto" fue el escenario para que la polémica siguiera creciendo. En conversación exclusiva con los animadores del matinal, José Antonio Neme y Karen Doggenweiler, la otrora integrante de "Mekano" siguió con sus declaraciones.



José Antonio Neme en conversación exclusiva con Daniela Aránguiz.

"(Que) él haya puesto casi una denuncia por agresión mía cuando yo me defendí, tengo la constatación de lesiones de la clínica (...) yo me defendí y resulta que yo soy la agresiva", manifestó.

En el espacio televisivo de Mega, Daniela aseguró que Maite se contactó con ella a través de WhatsApp para que no diera más detalles de su relación: "Me dijo que 'por favor, no hables nada (...) yo no quiero verme involucrada en esto'".

Maite Orsini

La diputada aparece por primera vez en escena tras el live de Aránguiz con Gutiérrez, el 27 de febrero. Mediante su cuenta de Instagram, ella desmiente los dichos de la mujer, la que había señalado que Orsini tuvo un romance con el exdiputado Marcelo Díaz cuando él estaba emparejado con la animadora Millaray Viera.

Luego, sin referirse directamente a Jorge Valdivia, apuntó que "aclaro que no estoy en pareja, estoy soltera y en ese contexto no acepto cuestionamientos a lo que hago o no hago ni con quien o quienes".

"Me parece un retroceso social el juicio y violencia que se ha levantado contra una mujer por la forma que decide vivir su soltería, por lo que no daré más explicaciones al respecto", enfatizó en su comunicado.

Otro especial capítulo de esta teleserie nació nuevamente de los dichos de Aránguiz en la conversación con "Mucho Gusto". Ella manifestó que Orsini ejerce "tráfico de influencias", a raíz de un altercado que tuvo Valdivia con Carabineros.

"Ella tiene mucho poder, porque incluso habla con fiscales para sacar a gente de detención y le hace desaparecer los papeles (...) Jorge estuvo detenido y ella lo sacó", aseguró Aránguiz en el matinal.

Al respecto, este miércoles 1 de marzo, la diputada anunció acciones legales: "Estas acusaciones son absolutamente falsas y fueron desmentidas hoy por el mismo medio en el que fueron emitidas. Me parecen gravísimas e iniciaré acciones legales al respecto. Miles de personas confiaron en mí y por ello no puedo dejar lugar a dudas sobre mi integridad política", señaló en su cuenta de Twitter.

Estas acusaciones son absolutamente falsas y fueron desmentidas hoy por el mismo medio en el que fueron emitidas. Me parecen gravísimas e iniciaré acciones legales al respecto. Miles de personas confiaron en mí y por ello no puedo dejar lugar a dudas sobre mi integridad política https://t.co/J6XRR7Dv2E — Maite Orsini Pascal 🌳 (@MaiteOrsini) March 1, 2023

La versión de Jorge Valdivia

En la emisión del "Mucho Gusto" de este jueves 2 de marzo, José Antonio Neme reveló la versión de Jorge Valdivia, la que fue dada a conocer por el círculo íntimo del otrora futbolista.

Según le contaron al animador, Aránguiz y Valdivia concretaron un viaje a Estados Unidos para celebrar las fiestas de fines de 2022, donde hubo intentos de rearmar la relación, los que resultaron sin éxito. Al volver a Chile, Jorge se independizó de su matrimonio y conoció a Maite Orsini.

"Él dice que nunca le pidió explicaciones por el 'live' de Cecilia Gutiérrez. Que él fue simplemente a sacar la última cantidad de ropa que le quedaba en la casa" de Daniela, relató Neme.

"Cuando llega él, ella iba saliendo (del condominio) en el auto y se cruzan. Y ella, según él, le impide avanzar, le bloquea el paso con el auto. Se bajan los dos y se produce una discusión acalorada (...) lo que dice Jorge Valdivia es que él fue brutalmente agredido, mordido en su espalda, golpeado en su nariz, arañado, en fin; se produce una situación, el carabinero saca a Daniela", explicó el comunicador.

"Jorge Valdivia dice 'yo nunca la agredí, no soy un agresor, me están acusando de algo que no es real y eso me está perjudicando' (...) 'yo he querido proteger a la mamá de mis hijos y no he revelado la verdadera personalidad que ella tiene'", contó el periodista de acuerdo a la información que pudo obtener sobre este caso.

El reciente capítulo: el "telefonazo" de Maite Orsini

El último capítulo de este culebrón tiene que ver con el "telefonazo" de Maite Orsini a Carabineros, el que había sido revelado previamente por Daniela Aránguiz en "Mucho Gusto".

Según dio a conocer La Tercera, el jueves 26 de enero, mientras la parlamentaria estaba en La Habana, Cuba, recibe un llamado telefónico de Valdivia para contarle que la noche anterior fue controlado por funcionarios de Carabineros mientras trotaba por Vitacura.

Tras pedirle el carnet de identidad, lo que él no andaba trayendo, se originó una discusión que terminó con el exColo Colo en la comisaría de la comuna. Su molestia está en que fue trasladado esposado al recinto policial, donde luego hubo uniformados que lo reconocieron, a tal punto de no exigirle huellas digitales, según contó su círculo cercano.

Después de liberarlo, el "Mago" llamó a la congresista, argumentando que quería querellarse contra Carabineros porque, supuestamente, el procedimiento policial no se ajustaba a derecho y que había sido vulnerado.

Orsini no quería que la situación escalara de gravedad, según señala el diario mencionado, así que llamó telefónicamente a la jefa de la Dirección de Derechos Humanos, la generala Karina Soza, con el propósito de contarle el episodio que vivió Valdivia y lograr que él se comunicara directamente con ella para conversar sobre lo ocurrido.

Durante la madrugada de este jueves 2 de marzo, y luego que se supiera este "telefonazo", Valdivia alzó la voz y entregó su apoyo a la diputada. En la sección de comentarios de una publicación en Instagram, el exfutbolista escribió: "Maite, estoy contigo. Toda mi fuerza y apoyo en estos momentos".

"Yo sé que no hiciste nada malo y que pronto se aclarará la situación. Mucho éxito en este año que comienza", añadió, junto a un emoji de un corazón rojo.

Cabe señalar que, tras el llamado telefónico a Soza, Orsini se autodenunció en Fiscalía para que se investigue la acusación de Aránguiz, la que señala que, supuestamente, la diputada borró papeles e intercedió por el exdeportista ante el Ministerio Público.