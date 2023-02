"Cero amor propio": Rocío Toscano revela que Daniela Aránguiz la encaró por un "me gusta" que le dio Jorge Valdivia

27 feb. 2023 - 16:30 hrs.

La actriz Rocío Toscano comentó la declaración que hizo la diputada Maite Orsini, en la que asegura que está soltera, luego de que Daniela Aránguiz la acusara de estar en una relación con su exmarido, Jorge Valdivia.

Orsini subió un comunicado de prensa a sus redes sociales, en el que además se defendió de las acusaciones de que estuvo con el exdiputado Marcelo Díaz, mientras él estaba casado con Millaray Viera. Cabe precisar que este trascendido también lo ventiló Aránguiz.

La respuesta de Rocío Toscano

La parlamentaria recibió apoyo de parte de sus seguidoras principalmente, quienes valoraron sus explicaciones pese a que muchas coincidieron en que no tenía por qué darlas.

Entre ellas estaba Rocío Toscano, quien recordó que tuvo una mala experiencia con Daniela Aránguiz en el pasado, luego de que la exMekano pensara que Valdivia le estaba siendo infiel con ella.

"Qué paja la verdad, esa tipa (Daniela Aránguiz) necesita salud mental urgente. Una vez me mandó un mensaje preguntando si acaso estaba hablando con su marido por mensajes y por qué él me había dado like en una foto", indicó.

Rocío Toscano

Luego añadió, a modo de reflexión, "brígido vivir pendiente y en ese círculo de celos, desconfianza y cero amor propio. Aguante Maite".

Su comentario recibió decenas de comentarios manifestando su apoyo y también sorpresa, ya que desconocían este altercado entre ambas celebridades, a raíz de Jorge Valdivia.

Revisa el comentario de Rocío Toscano

Comentario de Rocío Toscano

