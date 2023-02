25 feb. 2023 - 12:44 hrs.

La comediante argentina, Laila Roth, no logró convencer del todo al público presente en la Quinta Vergara durante la última jornada del Festival de Viña del Mar 2023.

Aunque tuvo un buen comienzo, mientras la standupera estaba en el escenario, el "Monstruo" comenzó a pifiar, por lo que ella tomó la decisión de terminar su show antes de tiempo.

Pese a los abucheos, obtuvo la gaviota de plata. "Les agradezco mucho por haberme escuchado. Perdón a los que no les gustó, les mando un beso igual", señaló luego de su show.

"No estoy entrando a Twitter porque me voy a deprimir"

Laila utilizó su cuenta de Instagram para referirse a su paso por el certamen más importante de Latinoamérica. Fue en ese contexto donde agradeció a quienes le han entregado buenos deseos.

"Quería agradecer, de verdad estoy muy agradecida porque no puedo creer la cantidad de cariño que me mandaron. Estoy muy contenta, me gané una gaviota de plata, le di un beso al manguera (Gonzalo Valenzuela) y a la Yamila (Reyna)", señaló mediante sus historias.

"Realmente para mí es positivo, obvio que me hubiese encantado que saliera mejor. Yo estudié para un 10 y me saqué un 7. Lo celebramos el 7", agregó en el clip.

La comediante explicó que ha recibido muchos mensajes de apoyo, pero no los ha leído todos. "Los humanos somos tontos. Leemos 20 buenos, pero uno malo y el malo nos arruina todo", expresó.

En esa línea reveló que "no estoy entrando a Twitter porque me voy a deprimir, sé que me están mandando buena onda también por Twitter, pero me voy a terminar deprimiendo".

Laila también contó que, de acuerdo a la captura que le envió una de sus amigas, "la mayoría de la gente dice 'ay, qué buena que es Laila, se nota que es muy buena persona'. Yo quería ser graciosa, no buena", bromeó.

