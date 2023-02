25 feb. 2023 - 02:02 hrs.

La sexta y última jornada del Festival de Viña tuvo como protagonistas a los artistas Camilo Echeverry y Nicki Nicole, quienes conquistaron al "Monstruo" con sus exitosos repertorios musicales y su excelente calidad vocal. Mientras que en el humor, la encargada de hacer reír al público de la Quinta Vergara fue Laila Roth.

Si bien tuvo un buen inicio, la humorista argentina no logró convencer al público y tuvo que retirarse antes de tiempo, ya que las pifias de los espectadores comenzaron a aparecer poco a poco.

Sin embargo, el Monstruo de Viña tomó la decisión de premiar a Roth con la Gaviota de Plata, situación que puso muy feliz a la artista, que finalmente dijo: "Les agradezco mucho por haberme escuchado. Perdón a los que no les gustó, les mando un beso igual".

Las declaraciones de Laila Roth

Momentos más tarde, la comediante argentina se refirió a su compleja presentación y señaló que más allá de las pifias, "me molesta no poder entretenerlos, era mi oportunidad de hacerlo y no pude".

Sin embargo, Laila señalo que a pesar de no lograr convencer al público, sintió que muchos si pudieron disfrutar su espectáculo y personalmente, "yo lo disfruté mucho y estoy muy contenta con la experiencia".

Por otro lado, la humorista tomó la decisión de no continuar con su espectáculo a pesar de recibir la Gaviota de Plata, una situación que no había ocurrido en las noches anteriores.

Las polémicas de su presentación

Durante la rechazada rutina, Laila Roth le hizo una broma la famosa actriz y conductora de televisión, Yamila Reyna, relacionada a la confianza entre pareja, esto, ya que la mencionada mujer fue víctima de infidelidad por su expareja, el futbolista Diego "Mono" Sánchez.

Segundos más tarde, la humorista repitió lo realizado por Pamela Leiva y Fabrizio Copano, puesto que se besó con el actor chileno y miembro del jurado del Festival, Gonzalo Valenzuela.

