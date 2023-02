22 feb. 2023 - 22:45 hrs.

Un momento realmente incómodo fue el que vivió la comediante Pamela Leiva durante la mañana de este lunes 20 de febrero en el matinal de TVN, luego que su entonces periodista, Arturo Walden, mejor conocido como "Kiwi", le tomara su cara en plena entrevista y le diera un beso.

Esto provocó una gran repercusión en redes sociales y sobre todo en la señal estatal, que durante este miércoles 22 anunció la desvinculación inmediata del profesional.

Tras conocer la decisión que tomó TVN, Pamela realizó una transmisión en su cuenta de Instagram, contando en detalle cómo fue que ella vivió esta situación.

Luego de relatar como fue que optó por darle una entrevista al "Kiwi", indicó las emociones que la embargaron tras el sorpresivo actuar de Walden.

"Me dio rabia, me sentí incómoda, no lo esperaba, pero en ese microsegundo que pasó donde me agarra, me echa para atrás digo 'chuc.. como qué hago'. Tuve muchas ganas de irme, pero dije 'no quiero que esto empañe todo lo que estoy viviendo, no me esperaba algo así, no quiero que esto sea la noticia'", reconoció.

Por lo anterior, decidió mantenerse en cámara y solo darle un "reto" a Kiwi, señalándole que los besos ya no se roban, y continuó hablando de lo exitoso que fue su rutina, por la cual se llevó las dos Gaviotas.

Tan por alto decidió pasar este incómodo momento, que cuando terminó de hablar con el matinal optó por despedirse de todos y no le exigió más explicaciones a Walden.

De hecho, desde ese momento no ha hablado con él y reconoció "entenderlo", ya que a su juicio pudo haberlo hecho por la "ansiedad, desesperación de querer ser divertido, ganarse la pega. Todos podemos discrepar de la forma (...) pero lo tomé desde ahí".

Sobre el despido de "Kiwi", Pamela fue enfática en señalar que nunca se comunicó con TVN para "exigir" la cabeza del reportero, aunque ellos si la llamaron para pedirle disculpas a nombre del canal.

"Sigamos educándonos chiquillos, estos tipos de acto son los que tenemos que erradicar, no están bien. Esto sirve para enseñar, la gente que —a lo mejor— no ve maldad en algo como esto, que ya no corresponde, que ya no va, que hay que respetar los espacios personales. Mi mensaje y mi visión de esta situación es esa", concluyó.

