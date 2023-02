"Es extremadamente angustiante y doloroso": Iván Cabrera tras denuncia por violencia intrafamiliar de su expareja

25 feb. 2023 - 11:42 hrs.

Mediante cinco extensos posteos de Instagram, el bailarín, Iván "Potro" Cabrera, se refirió a la denuncia por violencia intrafamiliar que realizó su pareja hace algunas semanas, lo que provocó que fuera formalizado y quedara con prohibición de acercarse a la víctima.

El 5 de febrero pasado, su ahora expareja, Antonella Muñoz, lo denunció tras acusar haber sufrido agresiones por parte de la figura pública.

A fines de 2021, Muñoz había acusado al bailarín de violación y abuso, sin embargo, en enero de 2022, la joven desmintió sus dichos y ofreció disculpas. "Me encontraba muy mal psicológicamente, dije cosas que no son reales y asumo las consecuencias", señaló la deportista en esa oportunidad; y tras ese episodio, retomaron el contacto.

La tarde del viernes, la joven, de 30 años, se refirió al presunto hecho de violencia que vivió a comienzos de este mes e indicó que buscó ayuda profesional y que está en un proceso de sanación.

"Tuve una relación no sana de 5 años", explicó Muñoz, para luego acotar que "quise alejarme muchas veces para poder salvarme tanto física como psicológicamente y no ser conocida como el femicidio número 40".

"Es extremadamente angustiante y doloroso"

Tras el posteo, Iván Cabrera alzó a voz y se refirió a la denuncia realizada por Antonella Muñoz el pasado 5 de febrero, señalando que fue acusado injustamente.

"No imaginan lo difícil que es ser acusado injustamente de violencia intrafamiliar por la mujer que amas, más cuando mi intención fue apoyarla y demostrar al mundo que todo lo que me hizo vivir anteriormente había sido generado por su adicción", indicó.

En el extenso mensaje también se refirió a las acusaciones que previamente había realizado la joven y que luego desmintió.

"Ya había vivido una pesadilla por las declaraciones falsas que emitió en 2021 y de las cuales se retractó, por lo que defender esta decisión ante mi familia y amigos fue complicado", comentó el bailarín.

El exYingo acotó que "todo lo anterior ya es difícil, pero enfrentarme a esto siendo una persona conocida es extremadamente angustiante y doloroso. Porque me afecta en todos los ámbitos de mi vida; emocionalmente, laboralmente y además en el juicio público de la mano del prejuicio".

Respecto a su exparjea, quien es multicampeona nacional de la rama de arte marcial Jiu Jitsu, dijo: "he justificado cada uno de sus errores y arrebatos culpando a las drogas".

No obstante, "hoy tengo consciencia que no era mi deber y no soy la persona apropiada para salvarla de este flagelo; sin embargo, todo lo que hice siempre fue desde el amor y tratando de recuperar la salud física, emocional y psicológica de la mujer que amaba", acotó Cabrera.

Revisa la publicación

