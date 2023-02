"Estoy tranquilo": Iván Cabrera habla tras ser formalizado por violencia intrafamiliar

06 feb. 2023 - 09:17 hrs.

Durante la mañana del domingo 5 de febrero, el bailarín chileno Iván Cabrera fue detenido por Carabineros, tras ser acusado de violencia intrafamiliar.

El medio Las Últimas Noticias (LUN), conversó con la institución, confirmando que el chileno fue detenido por "lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar", pasando por aquello a control de detención en el Octavo Juzgado de Garantía, el cual decretó prohibición de acercarse a la víctima, Antonella Muñoz.

Iván Cabrera se refiere a los hechos

Muñoz es la misma mujer que a fines de 2021 acusó a Cabrera, mediante una transmisión de Instagram con la periodista Cecilia Gutiérrez, de haberla violado e incluso, drogado.

Días después, ella desmintió su propio relato, pidiéndole disculpas públicas a Iván y asegurando que todo era mentira. En esa instancia, acusó a la reportera de haberla influenciado para que lanzara dichas denuncias.

Iván Cabrera

Hace pocas semanas se conoció que ambos retomaron su relación, la cual este fin de semana vivió nuevamente un confuso incidente, luego de que el bailarín fuera detenido por violencia intrafamiliar, algo a lo que él se refirió en sus redes sociales.

La noche del domingo 5 de febrero, Iván subió un video a su Instagram en el que se refirió a los hechos. "Antes que se acabara este día quería aprovechar esta instancia para poder explayarme con mi verdad (...) en este tipo de situaciones siempre hay dos verdades", partió diciendo.

Luego, tras destacar que acompañó y perdonó a Antonella a lo largo de los meses y terminaron juntos en una relación, abordó lo ocurrido durante el fin de semana.

Iván Cabrera

"Todo lo sucedido en esta madrugada es algo complejo para mí, porque también hay gente que está detrás de mí y que sufre (...) estoy tranquilo con mi persona, sé perfectamente lo que he hecho y siempre tienen que haber dos verdades. No estoy detenido, hice todo el proceso como correspondía, no tenía antecedentes previos", añadió.

Revisa el video

