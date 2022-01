"Asumo mi error": Expareja de Iván Cabrera se retracta de acusaciones de abuso hechas contra el bailarín

La tarde del sábado la expareja de Iván Cabrera, Antonella Muñoz, se retractó de las acusaciones de abuso que había hecho en contra del bailarían a fines del año pasado.

A través de dos videos publicados en Instagram Muñoz desmintió las acusaciones y pidió disculpas al exparticipante de "Rojo", a su familia y especialmente a sus hijos.

Disculpas a Cabrera

"Quería grabar este video para ofrecerle disculpas públicas a Manuel Iván Cabrera Salinas, mi expareja, por el daño ocasionado a él principalmente, a su familia, y por sobre todas las cosas quiero ofrecerles disculpas públicas a sus hijos por dañar la honra de su padre", comienza diciendo en el video.

La joven de 28 años explicó que luego de caer en excesos con las drogas y tener un colapso por estrés, le concedió la entrevista a la periodista Cecilia Gutiérrez en la que lanzó las acusaciones. "Me encontraba muy mal psicológicamente, dije cosas que no son reales y asumo las consecuencias".

"Él jamás me violó, y esto lo recalco. Él jamás me violó. Jamás me obligó a consumir drogas, yo soy una persona adulta, tengo casi 29 años, que tenía y tengo poder de decisión", dijo.

"Iván nunca me obligó a estar con otras personas... asumo todo lo que dije. Con él sí tenía una relación abierta, pero él jamás me obligó a nada. La relación no funcionó por otros motivos que no voy a profundizar", agregó.

"Asumo mi error"

Posteriormente la expareja de "El Potro" apuntó contra la farándula chilena, de quien dijo "lo único que busca es hacer daño y dañarme a mí, dañar a mi familia, dañar a Iván, dañar su reputación".

"Asumo mi error, tengo 29 años y soy muy mujercita, y lo que si tengo son cojones y pantalones para asumir todo mi error", dijo al explicar además que con este video busca el perdón de su familia por todo el daño que les ha hecho con sus excesos, además de reiterar que busca el perdón de los hijos de Cabrera.

Finalmente, Antonella Muñoz señaló que por "sanidad mental" se alejará momentáneamente de las redes sociales.