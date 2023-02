"A mis 35 años me di cuenta de que amaba a otro hombre": Gino Costa se sincera trar dar a conocer su pololeo

23 feb. 2023 - 16:05 hrs.

El periodista del Buenos Días a Todos, Gino Costa, se refirió por primera vez a su relación amorosa con Miguel Ángel "Pollo" Campos.

En una entrevista exclusiva con la revista Velvet, el comunicador contó que estaba celebrando su primer aniversario junto a académico del área de la salud.

"Me gané al mejor hombre del mundo", fue parte de lo que contó Costa, quien también reveló que apenas conoció a Campos, se enamoró.

"A mis 35 años me di cuenta de que amaba a otro hombre"

El periodista del matinal de TVN también sinceró que le costó asumir su orientación sexual y fue a los 35 años que se dio cuenta de que estaba enamorado de un hombre.

"Mi proceso de asumir mi orientación sexual fue más tardío. Cuando apareció la persona, todo lo que creí que había sentido en el amor antes, se fue a las pailas. A mis 35 años me di cuenta de que amaba a otro hombre", contó.

Revista Velvet.

Tras revelar detalles sobre su actual relación amorosa, Costa agradeció las muestras de cariño que ha recibido.

"No es fácil, he recibido una avalancha de puro cariño y amor. A veces estas cosas hay que visibilizarlas para que no se condenen más o estemos viviendo momentos súper difíciles cuando uno simplemente ama", señaló esta mañana en el matinal.

