El comediante Rodrigo Villegas tuvo un exitoso paso por el Festival de Viña del Mar 2023, donde logró obtener las gaviotas de plata y de oro.

El humorista chileno, que se hizo conocido en el extinto programa Morandé con Compañía, estuvo en la Quinta Vergara por segunda vez, luego de debutar ante el monstruo en 2017.

En su rutina, Villegas contó que durante la pandemia, en medio de una reunión por Zoom, un colega a quien le debía dinero le comenzó a cobrar. Si bien no dijo el nombre de la persona en cuestión, a sus espaldas aparecía una imagen gigante del pajarito Tutu Tutu, personaje encarnado por el actor Kurt Carrera.

¿Es real la deuda entre Villegas y Carrera?

El mismo Kurt fue quien se encargó de explicar si es que es real o no la deuda entre Villegas y él.

"Hubo una deuda entre nosotros, pero fue al revés. El nunca me debió plata, fui yo el que le debí. En ese tiempo no éramos tan amigos y él fue increíble porque me pasó lo que necesitaba", reveló a Las Últimas Noticias.

El actor tras el pajarito Tutu Tutu detalló cómo llegó a Villegas en ese complicado momento.

"Había pedido ayuda a amigos de toda la vida, a mi círculo cercano, pero ninguno pudo apoyarme. Y un día llamo al guatón, sin mucha esperanza. Él me escuchó y sin pensarlo me dijo que no había problema, que le diera mi cuenta para que me depositara", agregó Carrera, quien se comprometió a saldar la deuda apenas pudiera.

Respecto al monto que le facilitó el comediante, acotó que "no eran 100 ni 200 lucas, eran millones. Eso fue en 2016 o 2017. Por eso me saco el sombrero ante él. Es verdad. El guatón es increíble. Cuando puede ayudar, ayuda y lo que hizo nunca lo voy a olvidar".

Por su parte, Rodrigo Villegas manifestó que Kurt Carrera "es un gran amigo, es un niño en cuerpo de hombre bastante inocente y por eso se manda condoros".

En cuanto a la deuda, "un día me llamó muy afligido, me pidió dinero y yo le presté. Él quedó muy agradecido y desde ese momento somos muy amigos", finalizó el humorista que triunfó en Viña.

