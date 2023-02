Así lucía en su juventud "Doña Florinda": Compartió foto con llamativo look para celebrar su cumpleaños 74

12 feb. 2023 - 16:00 hrs.

Florinda Meza, la intérprete de “Doña Florinda” en la serie “El Chavo del 8”, cumplió 74 años y lo celebró compartiendo una antigua fotografía de su juventud en su cuenta de Instagram.

#08Febrero Feliz cumpleaños Florinda Meza García 🥳🎂, actriz 🇲🇽, inolvidables sus personajes de Doña Florinda y la Chimoltrufia 🎬#HappyBirthday #FelizMiercoles pic.twitter.com/oHmiWVaIKW — Otrebordm (@Otrebordm) February 8, 2023

Además de su participación en el programa de televisión, también fue esposa de Roberto Gómez Bolaños, el artífice de la producción y con quien estuvo en pareja durante más de tres décadas.

A casi nueve años de la muerte de su esposo, la actriz se mantiene muy activa en el teatro y en las redes sociales suele compartir gratos recuerdos de su juventud y de quien fuera el gran amor de su vida.

Así lucía “Doña Florinda” en su juventud

“Doña Florinda” aprovechó su cumpleaños para compartir con sus más de 200 mil seguidores una antigua fotografía en la que aparece derrochando la belleza que la caracterizó durante su mejor época como actriz de televisión.

En la fotografía, Florinda Meza aparece semi acostada en una silla, vestida con un jumpsuit, estampado en animal print de leopardo y con escote halter, que le hacía destacar por su espigada figura.

“Esta era yo, hace algunos ayeres. Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme ahora, en mi cumpleaños 74. Mis amados de la bonita vecindad virtual ¿Qué creen que me diría?”, escribió nostálgica en la leyenda de la publicación.

Ésta era yo, hace algunos ayeres. Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme ahora, en mi cumpleaños 74. Mis amados de la bonita vecindad virtual ¿Qué creen que me diría? Los leo... pic.twitter.com/4hkqUNas1L — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) February 8, 2023

“Sigue siendo hermosa”

La fotografía de “Doña Florinda” generó todo tipo de opiniones de sus seguidores, quienes, además de destacar lo hermosa que era y sigue siendo, desearon que el programa regrese a la televisión.

“Tu Rober te diría que sigues siendo una mujer muy hermosa, maravillosa y elegante, y que siempre serás su bonita”; “Sigue siendo una de las mujeres más hermosas del mundo”; “¡Todavía eres hermosa! ¡Tu ser, tu alma! ¡Feliz cumpleaños nuestra eterna Sra. Florinda!”; “Que vuelva El Chavo del 8 a la tele”, fueron parte de algunas de las reacciones.

