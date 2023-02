Fin al debate: Director de Titanic admite que Jack sí cabía en la tabla junto a Rose

Seguramente todos pensamos que Jack Dawson, interpretado por Leonardo DiCaprio en Titanic, cabía en la tabla junto a Rose DeWitt, personificada por Kate Winslet. Es un debate que siempre existió y que ha sido catalogado como “la mayor controversia del cine contemporáneo”.

Este mes de febrero se cumplieron 25 años del estreno de la película dirigida por James Cameron. Por esto, el director participó en un documental realizado por National Geographic en conmemoración del film que obtuvo 11 premios Oscar.

Could Jack have gotten out of the water without compromising Rose’s safety? We put it to the test in Titanic: 25 Years Later with @JimCameron tonight at 9/8c on National Geographic. pic.twitter.com/F3My0ZJtso