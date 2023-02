No está demostrando "ser una señora": El nuevo apodo con el que el entorno de Clara Chía se refiere a Shakira

11 feb. 2023 - 09:00 hrs.

Ya no les causa gracia. La familia y el entorno más cercano de Clara Chía, está cansado del acoso al que está sometida la joven novia del exfutbolista Gerad Piqué, tras la canción de Shakira con Bizarrap. Ante esto decidieron rebautizar a la estrella latina con un nuevo apodo.

En el pasado a la intérprete de "Antología" se le apodaba como “La Patrona”, alias dado por los amigos de su expareja y padre de sus dos hijos, Sasha y Milan.

Tras la separación, la polémica y el caos generado por la Sessión #53, ahora tienen una nueva manera de identificar a la colombiana.

Clara Chía y su familia rebautizan a Shakira

Aunque ya se cumplieron más de tres semanas de la controversial sesión con Bizarrap, el mundo no deja de hablar sobre ello y mucho menos en España, país donde reside Shakira y su expareja, el exfutbolista y presidente de la empresa Kosmos.

Las personas que la artista mencionó en la canción: Clara Chía, Piqué y la suegra de Shakira, Montserrat Bernabeu, han tenido que lidiar con el acoso de los medios de comunicación, el enjuiciamiento social, los memes y las burlas.

Uno de los blancos principales de los dardos envenenados de Shakira fue la ahora novia de Gerad Piqué, Clara Chía Marti, acusada de ser la amante del exfutbolista cuando este aún era pareja de la intérprete de "Monotonía".

Es precisamente Chía quien vive más las consecuencias de la polémica canción de Shakira, incluso se dice que la hospitalizaron por un ataque de ansiedad. Sin embargo, la versión es desmentida por el famoso paparazzi español, Jordi Matin.

"Tanto Clara como su entorno, en el que contamos a su hermana y a sus amigas, se han tomado en broma la canción, pero les molestan más las informaciones que de prensa que hablan de ella. El acoso de la prensa, no poder moverse con libertad, eso la agobia", expresó.

De toda esta presión está cansada no solo Clara Chía, sino también los familiares y amigos de la joven estudiante de 23 años, quienes ahora no llaman a Shakira por su nombre, sino que prefieren mencionarla como “la ex de Gerard”, porque a su juicio no se está comportando como “una señora”.

