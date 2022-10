"Cada vez que tuve un agujero en el pecho...": Las primeras palabras de Shakira tras el estreno de 'Monotonía'

20 oct. 2022 - 16:00 hrs.

Llorosa, desangrada y con un agujero en el pecho. El estreno de "Monotonía", este 19 de octubre, reflejó de manera artística el lado más vulnerable de Shakira. Así lo percibieron los fanáticos de la cantante colombiana, quienes descifraron en el video las emociones que experimentó la barranquillera al vivir la traición de Gerard Piqué.

El tema, realizado en colaboración con el puertorriqueño Ozuna, se estrenó mundialmente tras una campaña de intriga que duró dos semanas. En muy poco tiempo alcanzó los primeros lugares en las plataformas de reproducción de video.

No solo la letra impactó a sus seguidores, las escenas del video y la historia que se cuenta los conmovió hasta las lágrimas.

Así luce Shakira en "Monotonía", su nueva canción

Contrario a sus anteriores producciones, en este nuevo trabajo audiovisual Shakira aparece con los ojos llorosos en las primeras escenas.

Ozuna la observa caminando en medio del pasillo de un supermercado, en el que se escucha de fondo la canción "Te Felicito". Luego un hombre toma una bazuca y le dispara sin piedad, abriéndole un enorme agujero en el pecho a la cantante.

Los efectos especiales brutales, @Shakira excelente actriz, la caída, el disparo en el pecho, estar tirada en el piso, la búsqueda del corazón 1000/10 #Monotonía 🫀🗡️🥹

En la escena más impactante del video, Shakira se desangrada en el piso. Su corazón salió expulsado tras la herida que le causó su pareja.



"No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos", dice parte del coro de "Monotonía".

Imágenes de #Monotonia el nuevo tema de @shakira y @ozuna 💣Realmente Shakira nos canta con el🫀en la mano



Imágenes de #Monotonia el nuevo tema de @shakira y @ozuna 💣Realmente Shakira nos canta con el🫀en la mano

¿Ya lo escuchaste?🔥

En otro fragmento de la canción, la intérprete habla de una relación que se va enfriando poco a poco y que le causa dolor. Para los seguidores de la barranquillera todo se trata de un nuevo dardo hacía Piqué, quien le fue infiel con Clara Chía Marti, una trabajadora de Kosmos, empresa del futbolista.

“Tu distante con tu actitud, y eso me llenaba de inquietud, tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien, que por mí ni estaba caminando, este amor no ha muerto, pero está delirando. Ya de lo que había ya no hay na', te lo digo con sinceridad, tú estás frío como en Navidad, es mejor que esto se acabe ya”, dice la letra de la canción.

En "Monotonía" el corazón de Shakira es pisoteado, mientras ella lucha por recuperarlo. Finalmente lo logra, lo lleva a un lugar seguro y lo guarda en una caja con candado para que no puedan hacerle daño.

Shakira envía mensajes a sus fanáticos

Tras el estreno del nuevo tema, que ya acumula millones de reproducciones en YouTube, la colombiana escribió a sus fanáticos a través de sus historias de Instagram y les agradeció por el apoyo.

“Gracias a toda mi gente. Cada vez que tuve un agujero en el pecho, fueron ustedes con su cariño y comprensión que me ayudaron a repararlo”, dijo.

Revisa el video de "Monotonía"

