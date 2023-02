Anuel AA niega tener una hija con Melissa Vallecilla y ella le responde: "No te la vengas a dar de santo"

10 feb. 2023 - 20:00 hrs.

La polémica no cesa en la vida de Anuel AA. El intérprete hace apenas unos días revelaba que se separó de su actual esposa, Yailin La Más Viral, y ahora sale nuevamente a relucir Melissa Vallecilla, la madre de la supuesta hija no reconocida del reguetonero.

La mujer, residente en Texas, se enojó por unas declaraciones emitidas por el cantante, donde dio a entender que la historia de Vallecilla es falsa. Según Anuel, la mujer solo busca fama y fortuna.

Defendió a Yailin

El intérprete puertorriqueño y exnovio de Karol G fue claro al hablar de diferentes situaciones de su vida. Primero se refirió a su relación con Yailin, de quien aseguró está separado.

El cantante no dio más detalles. Solo se limitó a decir que por ahora no están juntos, pero que él sigue siendo el papá de Cattleya, la niña que esperan. Anuel AA se refirió a Yailin como una chica guerrera y trabajadora, por lo que pidió evitar ataques a ella en redes sociales.

La actitud de Anuel AA no fue la misma cuando se le preguntó por Melissa Vallecilla, la madre de su supuesta hija no reconocida.

¿Qué dijo Anuel?

"Ocho meses con Yailin y en las noticias saliendo que yo llevo ocho meses de relación con esa muchacha. Mira qué loquera, que yo llevaba ocho meses de una relación saludable con ella, disque viajando para Houston, viniendo para acá, mi nena linda disque, y disque en el momento que ella me dice que está embarazada, ahí yo digo: 'Arranca pa'l cara...", explicó el intérprete.

El intérprete de "Brother" puso como ejemplo sus relaciones con Karol G y Yailin, las cuales han sido públicas.

"Ustedes han visto cómo yo me comporto, como fui con Karol, como he sido con Yailin. ¿Ustedes se creen que yo voy a tener una pareja ocho meses, que es mi doña, que sea mi novia y viva conmigo y yo conozca a su familia y de la nada me diga: 'Estoy preñá", dijo el cantante en declaraciones que reseña People en Español.

Luego el puertorriqueño fue más directo. Abiertamente, dejó entender que todo, desde su punto de vista, es un plan para sacarle dinero y ganar fama.

"No tengo nada que esconder. Si yo tengo una hija yo la voy a cuidar y va a vivir como una reina porque papi es un rey. Pero si crees que vas a montar una película para hacerte famosa o si el plan era sacarme millones; si ese era el plan, chocaste contra la pared tú misma porque ese tiro te salió por la culata. Eso es un disparate, la que va a ser millonaria es la niña. Cualquier hijo mío va a ser millonario porque yo trabajo para mis hijos", afirmó.

Melissa Vallecilla le responde a Anuel AA

La respuesta de la madre de la supuesta hija no reconocida de Anuel AA no tardó. Vallecilla se cansó de ser discreta y respondió mediante un extenso mensaje que divulgó el programa "Siéntese quien pueda".

“Lo que sos es un hablador. Solo un animal como vos sale a hablar mentiras así de la mamá de tu hija. ¿Por qué no salís a hablar de todas las porquerías que vos has hecho?”, interrogó la mujer.

Vallecilla aseguró que con esto se evidencia que Anuel AA sí es capaz de negar su propia sangre.

“Qué a mí me salió el tiro por la culata? Al que le va a salir el tiro es a vos cuando yo salga a explicar la porquería que sos vos. No te la vengas a dar de santo, ni de buen padre. El que está quieto se deja quieto y vos ya me tentaste la boca”, advirtió la mujer.

