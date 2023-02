Anuel AA confirma que está separado de Yailin: "No estoy con ella, pero sigue siendo la madre de mi hija"

09 feb. 2023 - 16:00 hrs.

Los rumores fueron disipados. El propio reguetonero, Anuel AA, confirmó que está separado de la cantante dominicana Yailin "La más viral", quien está a solo meses de dar a luz a Cattleya, hija de ambos.

En noviembre de 2022, la pareja anunciaba con una espectacular fiesta que serían padres de una niña. En las imágenes se veían contentos y felices. Es por esta razón que nada parecía presagiar una ruptura.

Anuel AA habla de Yailin y confirma separación

El intérprete de "Secreto" habló sobre la relación que mantiene en este momento con la joven dominicana de 20 años. En un video, compartido en Instagram por el programa Despierta América y replicado en Twitter por otros medios, se le escucha aclarar cómo están las cosas entre ambos.

Las declaraciones se dan apenas unos nueve meses después del sorpresivo matrimonio de los cantantes y a solo dos meses del nacimiento de la pequeña Cattleya, quien se espera nazca entre finales de marzo o principios de abril.

“Cuando yo me enamoro, yo me enamoro de verdad (...) Yailin es la madre de mi hija, entiendes lo que te digo. Mira, no estoy con ella, pero es la madre de mi hija. Va a ser madre ahora, (una mujer) luchadora sola desde pequeña, boxeadora con su familia, apóyenla. Ya yo no estoy con ella, pero sigue siendo la madre de mi hija”, expresó.

Las declaraciones de Anuel AA surgen en medio de las informaciones divulgadas por algunos medios del espectáculo, en las que aseguraban que él debía gastar una fortuna para sostener los gustos y el estilo de vida de Yailin.

Según documentos revelados por Frabian Eli, ex manager de Anuel, el cantante destinaba cerca de 400 mil dólares mensuales en gastos de Yailin.

"En las noticias pueden manipular y decir lo que quieran decir, dónde sea", dijo, en respuesta a informaciones en las que se detallan los supuestos gastos del boricua, según reseña Diario Libre.

La reacción de los usuarios

Las declaraciones de Anuel AA generaron de inmediato reacciones en sus seguidores, y en quienes además conocieron la historia de amor entre él y Karol G, pues siempre señalaron a Yailin como la causante de la ruptura.

“El karma existe. No debió burlarse ni humillar a Karol en redes sociales. Las mujeres debemos respeto. Las relaciones que él o ella hayan tenido en el pasado no importan en el presente. El respeto del público se gana con respeto”, expresó una seguidora.

Otros relacionaron la ruptura con el gasto extremo que hacía Anuel en Yailin o también con la nueva canción de Karol G.

“Se dio cuenta de que la mujer se gasta 400.000 dólares mensuales, ¿quién aguanta ese ritmo?”, preguntó un internauta, mientras que otro manifestó: “Justo cuando sale Karol G con la canción Por si volvemos”.

