Con un estilo irreverente y apasionada por la moda: Así luce en la actualidad la hija de Marta Sánchez

04 dic. 2022 - 16:00 hrs.

Alejada del ojo público. Así creció la única hija de la cantante Marta Sánchez, Paula Cabanas, que ya tiene 19 años y acaba de protagonizar por segunda ocasión una portada en la revista Hola.

Para la artista el tiempo parece haberse detenido, ya que luce casi igual a cómo se veía hace una década o cuando alcanzó el estrellato y debutó como solista en el año 1993.

Con una carrera consolidada, Sánchez lleva una vida muy activa en los escenarios y en las redes sociales y, aunque no suele compartir con frecuencia fotografías de su hija, siempre deja claro que es uno de sus mayores orgullos.

Así está la hija de Marta Sánchez

La jovencita es fruto de la relación que mantuvo la artista con el publicista español, Jesús Cabanas, con quien estuvo durante ocho años y de quien se separó en 2010, cuando apenas su hija tenía cinco años.

Desde entonces, la intérprete mantuvo a salvo de las cámaras y la polémica a su más grande amor hasta el año pasado, cuando posó por primera vez junto a ella y la presentó al público.

Madre e hija posaron con diferentes outfits. En una de las fotografías que compartió Paula en su cuenta de Instagram, se puede ver a ambas posando con un conjunto a juego en color negro. Ambas llevaban botas altas y turbantes en la cabeza.

Mientras que en otra imagen, están vestidas con un look más ochentero y de colores más estridentes, como el naranja fucsia y el verde manzana. En las imágenes es evidente el parecido que tienen madre e hija.

Hija de Marta Sánchez y su gusto por la moda

Durante la entrevista, Marta Sánchez y su hija dejaron clara la buena relación que llevan. Paula Cabanas quiere dedicarse al mundo de la moda y, además, reveló que “colgando en tus manos”, uno de los éxitos de su mamá, está en su “playlist” favorita.

“En cinco años me veo trabajando en moda, que es lo que más me gusta; con salud, y con buena gente a mi lado, que me quiera y sea leal... Pido poco”, dijo la joven a la que también le apasionan los viajes.

