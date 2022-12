Fue dama de compañía de la reina Isabel II: Conoce a Lady Hussey, la mujer que desató un caos en la realeza

Tras la muerte de la reina Isabel II, el 8 de septiembre de este año, su hijo Carlos se convirtió en el nuevo rey de Gran Bretaña, y su esposa, Camila, en la reina consorte.

Durante y después de esta pérdida, la corte británica ha sido protagonista de diversos escándalos de los que no ha podido reponerse. El más grave de ellos, para muchos, es la separación del príncipe Harry y Meghan Markle de la corona.

A muy poco de que se estrene una docuserie en Netflix protagonizada por los Duques de Sussex, muy queridos en Estados Unidos, el príncipe William y Kate Middleton estaban planeando un viaje a ese país para disipar los rumores de racismo que habría al interior del Palacio de Buckingham.

Pero todo fue arruinado por Lady Susan Hussey, la antigua dama de compañía de la reina Isabel II que fue expulsada de la corte de Carlos III.

De acuerdo al sitio Mujerhoy, la baronesa Susan Hussey es madrina del príncipe William y una de las mujeres de confianza máxima de la familia real. Incluso fue ella quien se sentó al lado de la reina Isabel II en el Bentley que la llevó al funeral de su esposo, Felipe de Edimburgo.

Susan estuvo al servicio de la Corona británica durante 60 años y su hija es ahora una de las seis asesoras (las antiguas damas de compañía) de la reina consorte, Camila. Apareció junto a su marido, Marmaduke Hussey, en la quinta temporada de "The Crown".

Antes del fallecimiento de Isabel II, Hussey fue 'Woman of the Bedchamber' (o dama de alcoba) primero y, tras la muerte, pasó a ser 'Lady of the Household', con la misión de asistir en todos los eventos de palacio.

Resulta que la reina Camila hizo su primer evento oficial benéfico por la lucha contra la violencia de género. Para ello, convocó un cónclave de reinas y princesas y distintas organizaciones involucradas en esta causa, entre ellas Sistah Space.

Esta última organización es un centro de asistencia y apoyo a mujeres y niñas de ascendencia africana y caribeña, víctimas de abusos sexuales o violencia machista. Fue a la reunión en su representación su directora, Ngozi Fulani (61).

Durante la recepción después de este encuentro, Lady Hussey, de acuerdo a lo que relató Fulani, cuestionó su nacionalidad, no creyendo que era británica por su color de piel.

En concreto, le habría apartado el pelo para ver con claridad su nombre en la etiqueta que llevaba en la solapa y la preguntó de qué parte de África procedía. "No sé…", contestó.

"Pero sabrás de dónde procedes", insistió Lady Susan. "De aquí, del Reino Unido", le aclaró Fulani. "¿Pero cuál es tu nacionalidad?", insistía Hussey. "Nací aquí y soy británica", vuelve a decir Fulani. "Me refiero a de dónde vienes realmente, de dónde viene tu gente".

Luego de la denuncia de Fulani, realizada por Twitter, Lady Hussey fue expulsada de la corte.

Mixed feelings about yesterday's visit to Buckingham Palace. 10 mins after arriving, a member of staff, Lady SH, approached me, moved my hair to see my name badge. The conversation below took place. The rest of the event is a blur.

Thanks @ManduReid & @SuzanneEJacob for support🙏🏾 pic.twitter.com/OUbQKlabyq