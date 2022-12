Le dice "tío" a suegro de su misma edad: La historia de amor del comediante Rodrigo González y su polola 26 años menor

01 dic. 2022 - 13:10 hrs.

El comediante Rodrigo González habló sobre su curiosa historia de amor con su polola 26 años menor que él. La relación se gestó cuando la joven asistió a un show del humorista, acompañada de su entonces pareja.

Polola 26 años menor

González detalló su relación con Carolina Rickenberg en el programa de Chilevisión "Podemos Hablar", luego de que Jean Philippe Cretton lo interrogara por tener una relación amorosa con alguien menor.

"Mi compadre se tira para abajo y está pololeando. Está de pareja con una mujer tanto más joven. ¿Cuánto más joven?", le interrogó el novio de Pamela Díaz. "Es 26 años menor que yo", replicó González sobre la joven de 28 años.

"Ella es psicóloga infantojuvenil. Me conoció en un show. Yo estaba actuando en el Comedy antes de la pandemia, con Pato Pimienta, y fue con su pololo, mayor también, no mayor que yo", relató el comediante de 54 años.

"Me fueron a ver al show... y le caí bien. Y dijo 'qué ganas de tomarme un shop con él'. No podía haber sido un vaso de Coca Cola. Un shop", dijo sobre el primer encuentro en el que resaltó la personalidad de la joven, la que finalmente lo enamoró.

Un amor de pandemia

Luego de ese show, la joven comenzó a escribirle a González a través de Instagram, pero este no le tomó mayor atención, ya que seguía siendo una persona desconocida para él.

"No pesqué. Empezó la pandemia y no pesqué, porque tú cachai que uno no pesca los mensajes de gente que no sigue", le explicó el humorista a Jean Philippe.

"Veo un mensaje como en agosto del 2020. Y yo estaba soltero y miré y dije 'bien'. Ya habían terminado. Estaba terminada. Ella tuvo un accidente. Ahí, como que enganchamos", explicó sobre cómo empezó a surgir el amor.

El "tío" suegro

Tras establecer su relación, Carolina llevó al comediante a conocer a su familia, en donde se dio otra peculiar relación con el padre de la joven. "Yo le digo 'tío'... él cumple 58, 59", es decir, su suegro tiene tan solo cuatro años más que él.

Con bastante humor, González recordó también cómo fue el primer encuentro que tuvo con el padre de su novia. "Conversábamos algo trivial, sobre qué hacía yo. Y la Caro se va a buscar sus cosas a la pieza y me quedé con mi suegro", reveló.

"Él al frente, yo acá, la mesa de mármol al medio. Mira y me dice 'tú sabes'. Nada más. 'Tú sabes'. Y le dije 'sí sé'. Y estamos. No sé qué chu... quería ser. Pero le achunté. Y muy bien y enamorado", cerró el humorista.

