"Estoy en absoluto desacuerdo": Coté López aborda los dichos de Cecilia Bolocco sobre las personas de talla grande

Hace algunos días, Cecilia Bolocco estuvo en el centro de la polémica, tras haber sugerido "comer menos" a una seguidora que le pidió que hiciera tallas más grandes de su línea de ropa.

Las críticas y cuestionamientos, tanto de famosos como de personas anónimas en redes sociales, a los dichos de Cecilia no se hicieron esperar, y abundaron durante la semana pasada tanto en Twitter como en Instagram.

Asimismo, muchos internautas exigieron a sus ídolos que dieran su opinión sobre el caso. Así lo vivió María José "Coté" López quien, recordemos, trabaja como diseñadora de vestuario tanto para ropa femenina como masculina, y ha contratado a personas de talla grande para que modelen sus atuendos.

Una serie de usuarios de Instagram le pidieron a Coté que entregara su punto de vista, pero tuvo que llegar el sábado 26 de noviembre para que la exmodelo diera su opinión.

"Oh, mi gente, me tienen loca etiquetándome con cosas de Cecilia Bolocco. A mí no me alegra que a alguien le vaya mal o se caiga, no me aprovecharía de eso JAMÁS. No me interesa tampoco hacer polémica. Porfa, paren", indicó de entrada.

Luego enfatizó que en cuanto a los dichos de Bolocco, "estoy en absoluto desacuerdo, tengo cercanos con obesidad o que la han sufrido y es muy fuerte en muchos ámbitos".

"Me imagino que ella habló desde la ignorancia y no de la maldad. Hay muchas personas con trastornos alimenticios y depresión. Quizás el error es por un tema de generaciones diferentes. Lo importante es que se haga lema ‘no se habla de los cuerpos ajenos’, repitan conmigo...", cerró.

Las disculpas de Cecilia Bolocco

Es relevante precisar que durante el viernes 25 de noviembre, Cecilia Bolocco pidió disculpas por sus dichos en una entrevista que dio a CHV.

"Creo que la belleza sale del alma y no tiene nada que ver con tu cuerpo. Y si alguien lo malentendió, y si alguien se ofendió con lo que yo dije, pues pido, realmente y desde el corazón, disculpas porque no fue mi intención", aseguró.

