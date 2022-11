"Hay familias en Chile que solo se alimentan de pan": Famosos reaccionan a dichos de Cecilia Bolocco sobre la gordura

25 nov. 2022 - 19:30 hrs.

Controversia causaron los dichos de Cecilia Bolocco, quien sugirió "comer menos" a una fan, que le pidió que diseñara ropas en tallas más grandes que la XL.

En redes sociales, las frases de la diva fueron altamente comentadas con opiniones que, en su mayoría, repudiaban el sentir de la conductora de televisión.

Revisa, a continuación, las reacciones que dejó en algunos famosos e influencers chilenos el polémico punto de vista de Cecilia sobre los cuerpos ajenos.

Reacciones a Cecilia Bolocco

Patricia Maldonado

La expanelista del "Mucho Gusto", Patricia Maldonado, ocupó su programa de YouTube para criticar sin filtro a Cecilia Bolocco, recordando que ella por años tuvo una tienda de ropa en la que se vendían tallas grandes.

“Hay familias en Chile que solo se alimentan de pan, fideos y arroz, porque les cuesta mucho conseguir un pedazo de carne o pollo, y esas tres cosas, engordan. Usted no sabe el dolor que hay detrás de esas personas, no tiene idea, señora Bolocco, lo que es ver una chiquilla de 18 años cuando se tiene que graduar de cuarto medio y no tiene un lugar donde pueda comprar un vestido por su gordura", indicó.

En este sentido, reconoció que "yo no le dije nunca a una clienta mía ‘deja de comer y hazte un ayuno’. Yo le fabricaba la ropa y le prestaba mi hombro, me encontré con muchas mujeres jóvenes que tenían un maltrato".

"Contestarle así a una persona es una falta de respeto para todas las que en este país sufren obesidad mórbida", agregó.

Daniela Aránguiz

La recordada bailarina de "Mekano", Daniela Aránguiz, no fue 100% categórica al momento de referirse a los dichos de Cecilia Bolocco, empatizando con la diva.

"Hay que entender a Cecilia Bolocco, ella viene de otra época donde te obligaban a ser flaca. Cuando tú subías unos kilitos en televisión, te llamaba la editora del programa, y te lo digo porque me pasó", confesó.

José Antonio Neme

En la edición de este viernes del "Mucho Gusto", su conductor, José Antonio Neme, no quiso quedar ajeno al debate sobre los dichos de Cecilia, entregando su opinión.

"Ella tocó un tema complicado. La obesidad es un problema de salud (...) Creo que hay que ser coherente en tu vida privada, aunque creo que esto no es privado. Esto es un llamado de atención para todos los que hacemos lives y estamos en el living de la casa", sugirió.

"Uno puede criticar los dichos de Cecilia Bolocco, pero la funa no es el camino. Hay que tener altura de mira para un análisis sobre esto", añadió.

Teresa Marinovic

Una de las pocas personas públicas que defendió claramente a Cecilia Bolocco fue la exconvencional constituyente, Teresa Marinovic.

En su Twitter expresó: "¡Hipócritas! Cecilia Bolocco dijo una obviedad. Uno, es mejor no estar muy gorda (también porque hace mal), y dos, porque uno se ve menos atractiva (cuestión que a las mujeres nos importa). Hagan ostentación de su indignación moral, pero se ven patéticos mintiendo".

¡Hipócritas!

Cecilia Bolocco dijo una obviedad: 1. Es mejor no estar muy gorda (tbn. porque hace mal) y 2. Porque uno se ve menos atractiva (cuestión que a las mujeres nos importa).

Hagan ostentación de su indignación moral, pero se ven patéticos mintiendo https://t.co/YXJMI0NAKU — Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) November 24, 2022

Monserrat Álvarez

La periodista Monserrat Álvarez, en el matinal de CHV, manifestó su repudio a los dichos de Bolocco con una íntima anécdota personal.

"Yo era obesa, adelgacé 15 kilos a los 9 años y sé la experiencia de lo que es. Lo que aprendí solita fue a comer menos, porque en Chile tenemos problemas con las porciones y un nutriólogo te dice come menos, ordénate con las comidas y eso es difícil. Alguien que te dice come menos te genera angustia", reconoció.

Sumó que "cuando el mundo de los flacos te dice come menos, realmente es poca comprensión, porque para alguien flaco es súper fácil decirlo. Es difícil comer sano cuando la comida chatarra, por ejemplo, es una adicción. Esto hay que entenderlo como una enfermedad de salud mental".

Catalina Pulido

La actriz Catalina Pulido fue la persona más descarnada en criticar a Cecilia Bolocco, arremetiendo con todo contra la Miss Universo de 1987.

"Me parece súper profundo el tema. En el fondo es: ‘A mí no me interesa que la gente gorda use mi ropa’, ese es el subtexto de Cecilia Bolocco. Solo quiere que gente regia, de talla 38, 36 o 34 utilice su ropa. Para ella la gordura es sinónimo de rotería, la mujer gorda es una rota", señaló en el mismo programa de YouTube en el cual habló Patricia Maldonado.

ONG "La rebelión del cuerpo"

La Organización No Gubernamental (ONG) "La rebelión del cuerpo", que realiza revisiones periódicas a los dichos sobre mujeres en medios de comunicación, también se hizo parte del debate.

A su cuenta de Instagram, la ONG subió un comunicado en donde enfatizan que "repudiamos el discurso gordofóbico de Cecilia Bolocco con alto contenido de violencia simbólica".

"Sus mensajes, además, posicionan al cuerpo de la mujer como un objeto que solo existe para la admiración de los hombres, perpetuando un discurso heterocéntrico y machista que nos desapropia de nuestro deseo y autonomía", sumaron.

