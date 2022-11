Mauricio Medina anuncia su retiro del humor con acusaciones contra Paul Vásquez: "No se lo voy a perdonar"

26 nov. 2022 - 14:00 hrs.

Uno de los dúos humorísticos más icónicos de Chile fue "Dinamita Show", compuesto por Mauricio "El Indio" Medina y Paul "El Flaco" Vásquez.

Ambos actualmente se encuentran peleados, tras haber enfrentado hace algunos años acusaciones cruzadas, sobre los dineros que ambos ganaron cuando realizaban shows juntos.

El estado de salud del "Indio"

A su cuenta de Instagram, Mauricio Medina subió un video en donde explica su decisión de retirarse de los escenarios, por sus problemas de salud, lanzando además "dardos" contra Paul Vásquez.

"Hasta el momento vamos bien. He tenido una curación después de la operación (...) En la primera curación me dijeron que el pie va evolucionando bien, que tengo que ir eliminando toda la azúcar del cuerpo. Y en eso estoy", explicó de entrada, sobre la amputación del dedo de un pie que sufrió recientemente, producto de su diabetes.

Luego, a quienes se interesan en su trabajo, les dijo que "la gente que quiere contratarme ni un problema. De la cabeza estoy bien, tengo buen repertorio. De todas maneras, para paliar mis gastos, yo no quiero que me hagan un beneficio ni nada de eso, sino que quiero hacer una rifa".

Eso sí, quienes deseen contratarlo deben hacerlo pronto, ya que anunció su retiro de los escenarios.

"Tengo un par de show más, pero le anuncio mi retiro a todos. Me voy a retirar de hacer humor para vivir mi vida un poco más tranquila, no tan estresado, y voy a cambiar de aire, así que vamos a fijar una fecha de despedida, de hacer el show que estamos haciendo ahora", sentenció.

Las razones del retiro acusando a Paul Vásquez

Sobre los motivos de esta decisión, señaló que "me retiro por hartas cosas: primero, porque la prensa no fue muy respetuosa conmigo. Y para que no pregunten más: no voy a volver con el 'Flaco'. Y también para que vean lo que yo hago solo".

"El 'Flaco' nos acusó falsamente de un montón de cosas que eran mentira y eso no lo es grave, lo grave es que haya levantado la voz en mi casa, estando mi señora y mi hija ahí. Y eso no se lo voy a perdonar", añadió.

Para cerrar, enfatizó que "yo soy muy orgulloso de lo que tengo y no voy a estar prestándome para ese tipo de cosas".

