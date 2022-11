"Fue culpa mía": La reflexión de Mauricio Medina tras haber sufrido la amputación de un dedo

28 nov. 2022 - 09:25 hrs.

A comienzos de este mes de noviembre, al comediante chileno Mauricio "Indio" Medina, conocido por integrar el icónico dúo humorístico, "Dinamita Show", le amputaron un dedo de un pie.

Él mismo se encargó de comunicarlo a través de su cuenta de Facebook, debido a que quería ser él la persona que informara esto, antes que se filtrara a la prensa.

"Desde hace una semana estoy pasando una situación muy complicada, la cual tiene muy preocupada a mi familia y muy triste a mí, hoy decidí contarlo porque sé que pronto va a llegar a sus oídos y prefiero que sea de mi boca. Hace cuatro días que estoy hospitalizado producto de la amputación de uno de mis dedos del pie", contó en una publicación.

Publicación de Mauricio Medina

"Fue culpa mía"

Desde entonces, no había dado mayores detalles de su padecimiento, hasta este fin de semana, en el cual habló con un programa de YouTube llamado "Entre broma y broma".

Allí, primero hizo un mea culpa, señalando que "los diabéticos somos muy complicados. Por lo general somos mentirosos, cuando nos preguntan si te cuidas, uno dice que sí, pero es mentira".

Mauricio Medina en el programa de YouTube

"Se me infectó el pie, pasaron tres días y ya estaba para cortarse, entonces fue culpa mía. Me amputaron porque me podía dar una septicemia, enfermarme y morir", reconoció.

El comediante actualmente se encuentra caminando con muletas, y espera dentro de las próximas semanas volver a hacerlo sin ayuda de aparatos ortopédicos.

"El doctor me dijo que sí, que podía andar bien, pero que debería tener un poco más de cuidado, no tropezar más veces de lo habitual. Ya superé el tema, ahora me río", sentenció.

