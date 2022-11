"Es humillante": Hijo de Julio Iglesias desata polémica al aparecer junto a su novia disfrazada como un fantasma

20 nov. 2022 - 17:00 hrs.

Julio Iglesias Jr, el hijo del famoso cantante español Julio Iglesias, está envuelto en una polémica luego de que protagonizara junto a su actual novia, Vivi di Domenico, una embarazosa escena.

El actor y cantante estaba solo desde que en 2020 se divorció de Charisse Verhaert, quien fue su pareja durante 15 años. Y fue apenas en septiembre de 2022 cuando se volvió a dar una nueva oportunidad en el amor.

Desde entonces, a ambos se les ha visto completamente enamorados, compartiendo y disfrutando de viajes entre la ciudad de Miami, en Estados Unidos, España y otros países de Centroamérica.

Hijo de Julio Iglesias aparece con su novia vestida de fantasma

En medio del itinerario de viajes, el artista y su pareja ahora se encuentran en España y han protagonizado un momento que ha levantado las críticas en las redes sociales.

El hijo de Isabel Preysler y Julio Iglesias asistió a una presentación de la firma Clarity Ghost acompañado de una persona disfrazada de fantasma con una túnica plateada que no dejaba nada al descubierto.

El momento enseguida captó la atención del público presente. A los pocos minutos de haber llegado al lugar, fue el propio Julio Iglesias Jr., quien retiró la tela para develar la identidad: debajo estaba su novia, la modelo brasileña Vivi di Domenico.

La novia del hermano de Enrique Iglesias quedó al descubierto vistiendo un elegante traje azul de apertura pronunciada en las piernas y con detalles de pedrería a la altura de la cadera.

“Es lo más ridículo que he visto en mucho tiempo”

El polémico momento del hijo de Julio Iglesias levantó reacciones en las redes sociales de personas que consideran que el hecho es lamentable y que busca cosificar a la mujer.

“Creo que es lo más ridículo que he visto en mucho tiempo”; “Me parece un poco humillante como mujer”; “Yo no me dejó hacer esa payasada”; “Menuda estupidez y humillación. Y ella va y se deja”; “Lamentablemente. Como si fuera un objeto comprado”, fueron algunas de las reacciones.

